2 CONDIVISI Condividi Tweet

Ha mandato in estasi i fan Jennifer Aniston e il look fetish che ha scelto per la premiere della terza stagione di The Leftlovers, serie HBO nella quale recita suo marito Justin Theroux. Gli obiettivi sono finiti subito su di lei. Ecco la foto che arriva dal red carpet di Los Angeles: mini-abito monospalle di pelle nera, corto e superattillato. Reggiseno assente e tacchi vertiginosi.

A 48 anni compiuti, l’attrice ha messo in mostra le sue curve con una sensualità straordinaria. Il vestito è firmato Brandon Maxwell e fa parte della collezione autunno inverno 2017. L’ex Rachel di Friends è apparsa in forma (e felice) come non mai. Nonostante le voci di crisi, il merito è soprattutto del marito: uniti dal 2012, la coppia si è sposata in forma privata nel 2015. “Con lui mi sento completamente adorata: Justin riesce a far emergere la miglior parte di me stessa”, aveva dichiarato.

Jennifer Aniston e il look fetish: parla Justin

“Quando ti sposi”, ha raccontato Theroux al magazine Rhapsody, “trovi un alleato. È bello avere qualcuno che ti guarda le spalle”. Il segreto del loro matrimonio è nella condivisione, nella comprensione reciproca e soprattutto nella complicità. “Apprezziamo il senso dell’umorismo che ognuno di noi ha. Ci rispettiamo a vicenda e andiamo d’accordo. So che può sembrare poco ma è la verità”.

Justin Theroux and Jennifer Aniston attend #TheLeftovers Season 3 Premiere || April 4, 2017 pic.twitter.com/Xl6Cvqxzvm — Justin Theroux Daily (@TherouxDaily) 5 aprile 2017