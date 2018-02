16 CONDIVISI Condividi Tweet

Il suo tour sta animando i palchi di tutta Italia, e dietro le quinte mostra a tutti il nuovo look di Marco Mengoni, spiazzando i fan del cantante: è Lorenzo Jovanotti l’autore del divertente selfie che ha mostrato al mondo la nuova versione dell’ex concorrente di X Factor, ormai artista affermato e apprezzato – anche sotto il profilo ‘estetico’ – dal pubblico italiano.

Il nuovo look di Marco Mengoni in un autoscatto con Jovanotti: “Ma che ha fatto a quei capelli?” “Irriconoscibile”

Mentre aspettiamo con pazienza la conferma dell’indiscrezione secondo la quale lui e Tiziano Ferro condurranno un programma insieme, ecco spuntare qualche aggiornamento – se non altro – sul suo nuovo stile.

Capelli rasati, piercing al naso (il septum, per la precisione), occhiali vistosi: quando Lorenzo ha pubblicato questa foto del backstage, il nuovo look di Marco Mengoni non è passato inosservato. In molti, naturalmente, si sono fermati ad apprezzare la straordinaria e carismatica coppia di cantanti scrivendo commenti come “Che fighi insieme.” “Ok, sipario” “Tanta roba in uno scatto”.

Molti altri, però, hanno guardato con nostalgia al viso del cantante de ‘Il guerriero’ e ‘L’essenziale’ commentando cose come: “Ma che fine hanno fatto i tuoi capelli?” “Ma cosa ti è successo?” “Marco, togliti quel piercing al naso!”

Marco Mengoni prima o dopo il cambiamento di stile? Il pubblico è diviso e commenta sui social

Insomma, un feedback non proprio entusiasta rispetto a questo cambiamento. E a voi convince? O lo preferivate con la sua vecchia capigliatura folta e fluente?

“Sono la guardia del corpo di @mengonimarcoofficial nei backstage milanesi”, scrive Jovanotti nella didascalia di questo recente autoscatto. Che nell’aria ci sia anche un bel duetto? Di recente Mengoni lo abbiamo visto al fianco di Giorgia nel singolo ‘Come neve’. Ecco il bellissimo video che vede i due cantautori come protagonisti ‘in via di scongelamento’.