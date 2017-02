4 CONDIVISI Condividi Tweet

I look di Maria de Filippi a Sanremo non stanno ricevendo esattamente consensi dal pubblico, al contrario invece della sua conduzione al fianco di Carlo Conti. Ogni giorno la moglie di Costanzo sfoggia un look diverso sobrio ma con un tocco di imprevedibilità; la sua stylist? Se stessa.

Ebbene sì, mentre Anhai Ricca, fidata costumista di Uomini e Donne le procura gli abiti nelle migliori boutique di Roma, la De Filippi procede ad assemblare l’outfit, ottenendo non sempre ottimi risultati. Per la seconda serata del Festival ha optato per un abito nero aderente in jersey con bottoncini frontali e pizzo sul decolletè, scegliendo però di indossare sotto all’abito anche dei pantaloni scampanati.

Il look di Maria de Filippi a Sanremo: abito lungo e pantaloni scampanati

Il look di Maria de Filippi a Sanremo, nel corso della seconda serata non è piaciuto al popolo del web che ha lasciato commenti al vetriolo riferiti alla mise scelta da Maria, che ha voluto dare un tocco di luce al tutto con un pendolo brillante al collo. “Maria ma come ti sei vestita?” “Speriamo che faccia il cambio d’abito stasera perché così non si può vedere”.

La Queen di Sanremo si guadagna i baci da tutti gli ospiti

Look dal dubbio gusto a parte, la Queen di Sanremo ha ottenuto consensi anche per la seconda serata di conduzione che ha avuto degli ascolti record. Tra i momenti clue della serata sicuramente l’intervista al Capitano della Roma, Francesco Totti oltre al bacio sulle labbra tra la De Filippi e Robin William, e quello sfiorato con l’attore hollywoodiano Keanu Reeves.