Un durissimo scontro tra Alba Parietti e Enzo Miccio si è consumato durante l’ultima puntata di La vita in diretta. Il terreno di battaglia, neanche a parlarne, è stato quello dei look di cantanti e ospiti a Sanremo.

La seconda serata del Festival, che ha segnato il 47.7% di share conquistando 9.687.000 spettatori, ha esaltato soprattutto Michelle Hunziker. Dopo gli outfit dell’esordio firmati Armani, ha strappato applausi anche il vestito rosa shocking firmato Ferretti. Ma al di là delle canzoni, sui big in gara i commenti non sono stati proprio unanimi.

Parietti e Miccio, ospiti del salotto di Francesca Fialdini e Marco Liorni su Rai 1, sono stati gli artefici del primo round. La causa scatenante è stato il look scelto da Lo Stato Sociale. Se la vecchia che balla per loro ha conquistato tutti, un po’ meno gli abiti scelti dal gruppo bolognese.

Miccio, event designer e consulente d’immagine famoso per i programmi tv Wedding Planners e Ma come ti vesti?!, ha bollato lo stile dei cinque come “tipico di una band scappata di casa”. “Da questo punto di vista vanno rivisti”, ha sentenziato il wedding planner.

“Posso dissentire di tutto quello che state dicendo?”, ha detto Parietti. Secondo la showgirl, infatti, il look di Lo Stato Sociale è perfetto per lo stile che rappresentano e che hanno portato sul palco dell’Ariston. Ma a quel punto la discussione è degenerata.

Lo scontro tra Alba Parietti e Enzo Miccio

“Lo stile non è unicamente il tuo, francamente io quelli vestiti come te li troverei ridicoli”, ha tuonato Alba. L’esperto di moda, a quel punto, non ci ha visto più ed è passato al contrattacco. “Ascolta, bella, stai un po’ calma perché di vestiti non sai assolutamente nulla”, ha replicato stizzito Miccio. “Tu che alle quattro di pomeriggio ti vesti come a Capodanno”.

Parietti non poteva ovviamente rimanere in silenzio e con tono di sfida ha risposto: “Bella lo dici a tua sorella!”. Lo scontro è diventato poi virale: sui social tantissimi sono stati i messaggi in favore della conduttrice. Questo, invece, il cinguettio postato da Miccio su Twitter.

Geniali, finalmente ci si risveglia e si balla… Li amo #lostatosociale #Sanremo2018 gli insegneró solo a sistemare meglio la pochette in cambio voglio fare un giro con la ballerina 💃 #sanremo2018 — Enzo Miccio (@Enzo_Miccio) 6 febbraio 2018