1 CONDIVISI Condividi Tweet

Vanessa Incontrada criticata ai Wind Music Awards: la bella conduttrice spagnola – da poco vista sul piccolo schermo con la serie tv ‘La classe degli Asini’ e “Non dirlo al mio capo” – è stata particolarmente presa di mira sul web durante la sua co-conduzione al fianco di Carlo Conti.

Vanessa Incontrada criticata per quel dettaglio sotto al vestito

La pietra dello ‘scandalo’ è stato l’outfit della presentatrice, o meglio le sue forme esplosive sotto i vestiti: alcuni telespettatori l’hanno giudicata ‘troppo grassa’ e hanno cominciato a riempirla di critiche ed insulti. Uno dei tweet più soft è stato “Quando la prova costume ti mette ansia, pensa a Vanessa Incontrada e tira un sospiro di sollievo’.

Via via che la serata procedeva, però, i messaggi sono diventati sempre più pungenti:”Ma la Incontrada come fa ad avere il sedere così alto?’, ‘Ma Vanessa Incontrada che minchia di c*** ha? fra poco esplode…. Datele un pantalone subito!!!’, ‘Ma il c*lo della Incontrada?’” ‘Vanessa Incontrada magna de meno’, e via dicendo.

Insomma, la pioggia di tweet a tema ‘Vanessa Incontrada criticata per qualche chilo di troppo‘ ha animato il web durante la prima serata dei Wind Music Awards. Come l’avrà presa la conduttrice? Difficile dirlo, dato che solo poco tempo fa, in un’intervista a Vanity Fair, la bella spagnola si era sfogata sulla troppa attenzione dei media ai tempi in cui era incinta del primo figlio: “Perché non succede alle mie colleghe? – si è chiesta in quel caso la conduttrice, che ha raccontato di aver buttato tutte le foto di quel periodo – Sono l’unica ad essere ingrassata in gravidanza?’. A questo proposito, poco tempo fa è dovuta circolare una confessione/verità sulla gravidanza di Vanessa Incontrada (la seconda, che per ora non è in programma).

La stoccata della Lucarelli contro i messaggi velenosi sulla Incontrada

A difesa di Vanessa arriva Selvaggia Lucarelli, che su Facebook scrive un post contro i suoi detrattori prendendo ad esempio un tweet particolarmente cattivo: “1) questi tweet non faranno di te una webstar 2) questi tweet saranno stati letti dalla diretta interessata e di sicuro non faranno di lei una persona più felice. 3) tu non sarai mai figo come la Incontrada neppure con 20 chili di meno e gli addominali di Ryan Gosling“.

‘Il punto non è non criticare. Però queste battute sono bullismo. Le fai a casa tua. Io quando vedo qualcuno ingrassato o invecchiato o imbruttito dico cose anche orrende ma a casa. Qui sul web al massimo si fa una battuta – conclude l’opinionista – si prova a costruire una critica pure perfida ma dare della porchetta a qualcuno è proprio accanimento’.