La nostalgia degli anni Novanta è inarrestabile e passa soprattutto dai film cult che hanno segnato quel periodo. Così ASOS, meta online della moda, ha deciso di accontentare le più nostalgiche e mettere in vendita una replica del vestito di Julia Roberts in Pretty Woman. Ricordate il tubino indossato da Vivian, quella minigonna tagliata in vita e collegata al top con l’anello?

Roberts, ancora oggi considerata la donna più bella del mondo e all’epoca della rom-com poco più che ventenne, riusciva ad entrare in quell’abito grazie al suo fisico mozzafiato. Oggi il brand londinese Hunza G, guidato da Georgiana Huddart, ha voluto riproporre lo stile creato a suo tempo dal designer Peter Meadows. L’abito è proprio come quello indossato da Vivian (cambia soltanto il colore) e costa 136 sterline.

Chi vuole il vestito di Julia Roberts in Pretty Woman?

Huddart è una specialista del revival ‘90: un altro capo vendutissimo online sono i costumi rossi ispirati a Baywatch, il telefilm sui bagnini di Los Angeles con David Hasselhoff e Pamela Anderson. Diventato immediatamente virale su Twitter, l’outfit stile Pretty Woman ha scatenato reazioni diverse. La più frequente è anche quella più legittima: comprare un abito per andare in giro vestita da prostituta? In effetti, non è proprio una bella idea.

❣PRETTY WOMAN DRESS❣ AVAILABLE @asos 🌟 Comes in BLACK, RED or ROYAL BLUE 🙌🏻 LINK IN THE BIO 🙌🏻 #HunzaG #Asos Un post condiviso da Hunza G (@hunza.g) in data: 28 Apr 2017 alle ore 06:31 PDT