Dopo averla conosciuta come ex parlamentare, vincitrice dell’edizione del 2008 dell’Isola Dei Famosi e opinionista tv, è ora di parlare di Vladimir Luxuria modella. Sì, perché la celebre marca che ha scelto testimonial d’eccezione per le sue collezioni ha deciso di rivolgersi proprio a lei.

Vladimir Luxuria modella per Coconuda: “Vestiremo la femminilità”

Anna Tatangelo (che pare sia in aria di riavvicinamento con Gigi D’Alessio), Raffaella Fico, Fatima Trotta di Made in Sud: la celebre marca Coconuda ha sempre pescato dal piccolo schermo per scegliere le sue testimonial.

Quest’anno la scelta è ricaduta su di lei, che, per quanto riguarda il suo impegno in TV, pare che sia un po’ più libera della precedente stagione televisiva (molti, infatti, i rumors che dicono che vedremo Mara Venier opinionista all’Isola dei Famosi al posto suo) e pronta a lanciarsi in nuove avventure. Ma qual è l’attitudine di Vladimir Luxuria modella?

Intervistata da Nuovo Tv, ha commentato così la notizia: “Sono stata scelta per lanciare messaggi ben precisi su quanto sia importante accettarsi e amarsi. Io ho lottato tutta la vita per conquistarmi il diritto di indossare abiti femminili”. Ed in effetti il nuovo slogan della nuova campagna del brand di abiti è: “Coconuda veste la femminilità”.

Una scelta assolutamente inedita, interessante e densa di significato quella di prediligere l’ex parlamentare come madrina della nuova linea d’abiti e, contestualmente, dell’attitudine dell’azienda verso le questioni di gender.

La reazione del web alla nuova campagna di Coconuda con Luxuria

Lo spot sarà in circolazione dal 15 settembre, così come la cartellonistica e le foto sui giornali, nel frattempo non manca chi, nel commentare la news sui social, si risparmia da critiche: “Scelta per vestire la femminilità? Ma basta far ridere!!!!!! Boicottiamo questo marchio! Mi sento offesa come donna!!“.

A fare da contrappeso, moltissimi utenti che invece incoraggiano l’iniziativa: “Quello che la gente non capisce, è che la femminilitá non è nel corpo ma risede nell’animo. lei è molto piu femminile di molte donne vere, e a chi la giudica che è un trans dico che c’ha pure piu palle di voi “veri maschi alpha”. Sempre stima per la Vlady, bella e brava!.