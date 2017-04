0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo averla amata in Sorelle con Anna Valle e Loretta Goggi, siamo lieti di annunciare il ritorno di Ana Caterina Morariu in Tutto può succedere, la fiction in onda giovedì 27 aprile su Rai Uno alle 21.15 con protagonisti Pietro Sermonti, Maya Sansa e Alessandro Tiberi.

Ana Caterina Morariu in Tutto Può Succedere 2: stasera in TV ritorna l’attrice di Sorelle

La bella attrice di origini rumene vestirà ancora una volta i panni di unamadre (stavolta in carne ed ossa, niente fantasmi!) di Matilde (Giula de Felici): il suo personaggio si chiama Giulia Ferraro ed è un avvocato in carriera sposato con un collega, interpretato da Fabio Ghidoni (Luca, nella fiction).

Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, l’ex spettrale Elena di Sorelle ha provato a fare un parallelo tra le due diverse storie e i suoi relativi due ruoli: “Sono state un regalo perché offrono la possibilità di far vedere le donne come sono nella realtà, senza cliché. Lo considero un antidoto al bigottismo“.

Dato che, per la seconda volta, Ana Caterina Morariu in Tutto può succedere reciterà un ruolo materno, la domanda (relativa anche all’orologio biologico dell’attrice, che ha 36 anni), sorge spontanea: qual è la sua attitudine verso la famiglia e i figli?

“Per essere madre ci vuole il coraggio – dichiara, inizialmente – Non è un momento storicamente felice; manca una cosa che prima c’era: l’aiuto reale e reciproco. Oggi siamo individualisti, egoisti e questo mi lascia perplessa.”

L’istinto materno dell’artista 36enne

Tuttavia, quando si parla di istinto materno e figure di riferimento la Morariu non sembra avere dubbi: “Mi ispiro a mia madre (la ballerina rumena Marineta Rodica Rotaru, ndr), alla nonna e a tutte le donne della mia famiglia – spiega, parlando dei ruoli sia di Elena in Sorelle che di Giulia Ferraro in Tutto può succedere 2, e poi si sofferma su una qualità, in particolare, che l’ha aiutata a capire il ruolo di mamma sul piccolo schermo: “La dolcezza che ho ricevuto da figlia e che ho dato da sorella maggiore ai miei due fratelli“.