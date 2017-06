801 CONDIVISI Condividi Tweet

Con il sole negli occhi è il tv movie che segna il ritorno di Pupi Avati sul piccolo schermo. Per Rai 1 il regista bolognese ha firmato sia Il bambino cattivo (2013) e Le nozze di Laura (2015), nonché la miniserie in sei puntate Un matrimonio (2013). Stavolta torna a raccontare il mondo dell’infanzia presentando la storia di Carla Astrei (Laura Morante), un’affermata avvocato matrimonialista.

Una donna sola, che tenta di ricostruire la propria vita dopo che il suo matrimonio senza figli è naufragato. Scoprirà il suo senso di maternità grazie all’incontro con Marhaba, un bambino siriano arrivato a Lampedusa in fuga dalla disperazione della guerra. Solo e traumatizzato, si mette alla ricerca dei fratelli, spariti nel nulla. Fino ad incrociare la solitudine di Carla. L’avvocato decide di fare tutto il possibile per aiutarlo.

Con la sua consueta sensibilità, Avati ricostruisce il dramma dell’immigrazione filtrandolo attraverso un’esperienza piena di tenerezza e generosità. “Una vicenda umana toccante, in un momento drammatico di crisi nel quale trionfa l’egoismo”, ha spiegato Morante.

“La missione ‘Mare Nostrum’ ha salvato molte vite ma è stata sostituita da un’operazione europea per controllare le coste e non per salvare i migranti. Noi siamo stati migranti, la nostra è una storia di migrazione”.

Con il sole negli occhi, infanzia negata e maternità

Per realizzare questo commovente progetto, il regista ha voluto la consulenza dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) e dell’Associazione Centro Atalli-Jrs Italia. La Guardia Costiera ha inoltre concesso l’utilizzo di immagini di reali salvataggi delle carrette del mare.

Prodotto da Rai Fiction e Duea Film e girato in sei settimane, il film vede nel cast anche Lina Sastri, Paolo Sassanelli, Michele La Ginestra, Claudia Potenza, Gianfranco Jannuzzo e Daniela Poggi in un cammeo. Marhaba è interpretato dal giovane tunisino Amor Faidi. Dieci anni, nato a Tunisi, oggi Amor frequenta la quinta elementare a Roma.