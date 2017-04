152 CONDIVISI Condividi Tweet

Cosa guarderai stasera in TV? Il lunedì è fatto proprio per il relax davanti al piccolo schermo, ed è per questo che la programmazione di questo 10 aprile è più variegata che mai. Noi abbiamo deciso di scegliere tre opzioni da consigliarti, a seconda di cosa hai voglia:

Stasera in TV: i tre film da non perdere

1. L’usato sicuro: che tu l’abbia già visto o meno, su Rai Uno andrà in onda ‘Piste di sabbia’, il quinto degli otto appuntamenti con le repliche dei film di Montalbano. In questo film il mitico personaggio interpretato da Luca Zingaretti ritroverà un corpo di un maestoso cavallo massacrato e abbandonato sulla spiaggia. Gli toccherà, pertanto, andare ad indagare in un’insolito scenario di corse ippiche, classe ricca e aristocratica e business mafioso di scommesse clandestine. Grandi attori, atmosfera tesa, scrittura di Camilleri: il lunedì con Montalbano è una certezza.

2. La sorpresa: se sei uno di quelli a cui non piacciono i classici film di supereroi, che siano Marvel o DC, e che sono stanchi della solita rappresentazione degli universi in cui i buoni con i superpoteri combattono i cattivi e puniscono le ingiustizie secondo uno schema trito e ritrito, o se invece sei un fan sfegatato, ti consigliamo ugualmente di sintonizzarti su Rai Quatro per I Guardiani della Galassia. La pellicola nel 2014 è stato uno dei casi di maggior successo della Marvel pur non avendo come protagonisti i classici Spiderman e Ironman, ma proprio grazie ad una squadra scapestrata ed esilarante di anti-eroi ‘minori’. Un ritratto autoironico degli heromovies, una colonna sonora retrò che vi farà brillare gli occhi dalla commozione e dei personaggi semplicemente irresistibili, mai scontati nel percorso né nei dialoghi. Un modo divertente, leggero e ad alto tasso cinematografico per passare la serata

3. Il momento nostalgia: ovvero, il primo film di Aldo, Giovanni e Giacomo con Paola Cortellesi. Parliamo naturalmente di ‘Tu la conosci Claudia’, la commedia del 2004 che vede protagonista il mitico trio e la bella attrice/presentatrice romana e che andrà in onda stasera in TV su Italia Uno. Dall’esordio di Tre Uomini e Una Gamba (1997) fino a questo titolo, la linea comica delle pellicole è unica nel suo genere, autentica e altamente identificativa non solo con lo stile dei tre, ma anche con l’estetica di fine anni ’90 primissimi ‘2000. Con Aldo Giovanni e Giacomo si rideva di buffi equivoci, di fantasiosi tormentoni, di rappresentazioni estremizzate di differenza nord/sud: mai volgari, mai triviali, e sempre con un occhio alla storia. Per un lunedì nostalgicamente sereno ed allegro.