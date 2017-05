5 CONDIVISI Condividi Tweet

Stasera in tv alle 21.10 su Canale 5 andrà in onda uno dei film più romantici di sempre, di quelli che non ci si stanca mai di guardare anche se lo si conosce a memoria: per prepararci alla visione, scopriamo insieme le 7 curiosità su Ghost che ancora non conoscevate.

Tutto quello che ancora non sapevate sul film cult con Patrick Swayze

Sì perché, nonostante sia un cult del 1990, ci sono sempre aspetti che il pubblico non aveva mai considerato. Come, ad esempio, il fatto che per Patrick Swayze si trattasse del secondo ruolo iconico subito dopo Dirty Dancing: una bella sfida quella di eguagliare il successo del suo personaggio così amato! La scelta del regista Zucker è ricaduta su di lui perché, secondo le sue parole, era un ‘macho sensibile’, come aveva dimostrato lui stesso commuovendosi durante un’intervista.

Anche la sua collega Demi Moore ha accettato una sfida: quella di fare meglio di Meg Ryan, la prima vera scelta del regista, la quale rifiutò la parte. Pare che il suo punto forte (che ha primeggiato anche su un’audizione perfino una giovanissima Nicole Kidman, senza successo) fosse quello di saper piangere in maniera convincente e spontanea da entrambi gli occhi.

Passando invece ad un aspetto un po’ più fantasmagorico: avete presente quelle inquietanti voci di sottofondo che si sentono durante alcune scene del film? Sono coretti di bambini riprodotti al rallentatore.

Curiosità su Ghost: può accadere anche nella vita reale?

E, per continuare su questo filone: alcuni scienziati, a distanza di quasi 30 anni, hanno scoperto che la love story di Ghost può accadere anche nella vita reale. Il riferimento, nello specifico, è al tipo di contatto post-mortem che Sam e Molly hanno dopo la morte di lui. Scienza o fantascienza?

Tra le curiosità su Ghost non possiamo, inoltre, non annoverare la partecipzione di una celebrità come Whoopi Goldberg, fortemente voluta dallo stesso regista, che era un suo grande fan. Una scelta più che indovinato, dato che la perforance della medium ‘Oda Mae’ le ha fatto conquistare un Oscar (il secondo di quell’edizione è andato, invece, alla sceneggiatura a cura di Bruce Joel Rubin).

Il motivo della famosa parodia della scena più romantica del film

Infine, un aspetto divertente: la parodia più famosa del film – in particolare della romantica scena del tornio e del vaso d’argilla – è contenuta in un altro film cult. Si tratta – come molti fan già sapranno – di “Una pallottola spuntata 1 e 1/3”, che riguardiamo insieme:

L’ultima curiosità riguarda proprio questo omaggio: il regista del film comico è David Zucker, che ha voluto rendere tributo a suo modo al fratello Jerry, regista di Ghost.