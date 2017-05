619 CONDIVISI Condividi Tweet

Era d’estate racconta la biografia e i sentimenti di Giovanni Falcone (Massimo Popolizio) e Paolo Borsellino (Giuseppe Fiorello). Colti in un momento particolare delle loro vite: il 1985. I due magistrati sbarcano con le proprie famiglie all’Asinara. Cosa Nostra programma un attentato contro di loro. È un’estate calda e nella foresteria di Cala d’Oliva la loro “vacanza” diventa occasione di conoscersi e scoprirsi.

Un mese fatto di notti insonni, di sorrisi, scherzi e pensieri. Con il supporto di Francesca (Valeria Solarino) e Agnese (Claudia Potenza). In attesa che il ministero fornisca le carte per continuare la stesura dell’ordinanza-sentenza del maxi processo. Quando i documenti arrivano, l’incubo sembra svanire. Un’inedita serenità familiare che sfuma non appena giunge l’ordine di tornare di nuovo a Palermo. Verso l’inesorabile sorte che li colpirà nel 1992.

Era d’estate arriva in tv

Un film intimo e commovente, diretto da Fiorella Infascelli e scritto dalla regista con Antonio Leotti. I due sono stati candidati al David di Donatello 2017 per la miglior sceneggiatura adattata, realizzata con la consulenza storica di Attilio Bolzoni. Gli attori protagonisti hanno invece ottenuto il Nastro speciale dei 70 anni per la loro performance. Un’opera necessaria e importante, nata in un contesto davvero particolare.

“Tutto è cominciato all’Asinara, dove qualche anno fa stavo girando un documentario, Pugni chiusi”, ha raccontato Infascelli. “Ero all’interno del vecchio carcere dove gli operai del Petrolchimico si erano autoreclusi per protesta. Un pomeriggio uno di loro mi portò a vedere una casa rossa sul mare. Mi disse che lì Falcone e Borsellino nel 1985 avevano scritto parte dell’ordinanza del maxi processo. Dopo qualche giorno cercando altre notizie lessi un articolo di Caponnetto che ribaltava completamente quella versione. Il vero motivo di quella strana e improvvisa vacanza era una soffiata arrivata da alcuni detenuti dell’Ucciardone sulla preparazione di un attentato ai due giudici e alle loro famiglie”.

Un racconto d’esilio firmato Fiorella Infascelli

“Beppe Montana e Ninni Cassarà erano stati appena uccisi”, ha spiegato la regista. “Nel giro di poche ore Caponnetto diede ordine ai servizi di portare Falcone e Borsellino in un luogo sicuro. E il più sicuro di tutti sembrò l’isola dell’Asinara, dove all’epoca c’era il supercarcere di massima sicurezza. Sempre Caponnetto raccontava che i due giudici non avevano con loro le carte del processo, e che quindi per molti giorni non poterono lavorare. È stato questo dettaglio a farmi venire l’idea del film. Immaginare Falcone e Borsellino a tre mesi dall’inizio di uno dei più grandi processi del secolo, con l’ordinanza da finire, costretti a non lavorare. Costretti a quell’esilio”.

Il risultato è un racconto delicato e sincero, che ricorda due uomini eccezionali (e una memorabile canzone di Sergio Endrigo). “Quando siamo arrivati, quando siamo entrati in quella foresteria, la stessa in cui loro avevano abitato, siamo stati travolti dal lavoro”, ha concluso Infascelli. “Ma ogni tanto come una folata di vento, arrivava una forte emozione. Credo che abbia attraversato tutti quanti. Guardavo gli attori e pensavo a Falcone e Borsellino, che da quelle stesse finestre avevano guardato quello stesso mare. Il mare che tutti e due amavano tanto”.