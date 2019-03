1 CONDIVISI Condividi Tweet

I film al cinema dal 28 marzo sono undici. Dopo il successo di Captain Marvel, gli esercenti attendono con ansia l’arrivo di Dumbo per risollevare i tristi incassi di questi primi tre mesi dell’anno. Quanto possa ribaltare le sorti della stagione, è però imponderabile. Ricco il fronte italiano: cinque titoli nostrani in sala, ma solo Bentornato Presidente! supera i duecento schermi.

Dumbo

Il tenero elefantino Disney dalle orecchie enormi torna al cinema. Tim Burton riadatta la sua storia in versione live-action, mantenendone la tenerezza e sottolineandone i momenti più cupi. Sarà un successo al botteghino, ma l’operazione è riuscita a metà: ecco la nostra recensione.

Bentornato Presidente!

Arriva il sequel di Bentornato Presidente, già definito “un inno anticattivista sull’Italia”. La verità è che si tratta di uno sbiadito instant-movie sul governo giallo-verde, scontato e già superato dalla realtà. Bravo come al solito Claudio Bisio, coadiuvato da Sarah Felberbaum e Paolo Calabresi.

I film al cinema dal 28 marzo

Una giusta causa

Mimi Leder, regista di action come Deep Impact, dirige il biopic sulle battaglie di Ruth Bader Ginsburg (Felicity Jones). Simbolo della lotta delle donne e icona pop, la giudice della Corte Suprema ha sempre combattuto le discriminazioni, in primis quelle di genere. Giusto ma scontato.

Captive State

Fantascienza dura e d’impatto, ambientata in un futuro dominato da un’invasione aliena. In un mondo diviso tra collaborazionisti e dissidenti, due fratelli si uniscono ad un gruppo di rivoluzionari, sui quali indaga anche il detective William Mulligan (John Goodman). Tosto e attuale.

Border – Creature di confine

Ali Abbasi, svedese di origini iraniane, racconta la storia di una guardia di frontiera infallibile nel riconoscere tutti i contrabbandieri. A metterla in difficoltà è Vore, un troll per cui prova un’ambigua attrazione. Favola grottesca, thriller, fantasy: l’imperdibile della settimana.

Tutti i film al cinema dal 28 marzo

Close Enemies – Fratelli nemici

Due amici d’infanzia, cresciuti in periferia, prendono strade diverse: uno diventa poliziotto, l’altro criminale. Un affare finito nel sangue li mette ancora una volta sulla stessa strada. Polar e drama, ritmo e introspezione psicologica: strepitosi i protagonisti Matthias Schoenaerts e Reda Kateb.

The Prodigy – Il figlio del male

L’horror della settimana arriva da Nicholas McCarthy, già alle prese con il genere con The Pact. Il sovrannaturale stavolta entra nelle mura domestiche di Sarah (Taylor Schilling di Orange Is the New Black): suo figlio si comporta in modo strano. Qualcosa di davvero malvagio lo tormenta.

LikeMeBack

Leonardo Guerra Seràgnoli, al suo secondo film, racconta l’incomunicabilità ai tempi dei social. Tre ragazze, finito il liceo, vanno in viaggio in barca a vela: l’ansia della condivisione le metterà nei guai. Brave le tre giovani protagoniste: Angela Fontana, Blu Yoshimi e Denise Tantucci. Da seguire la pagina Instagram del film.

Nuovi film al cinema oggi: ben 5 gli italiani

Tutte le mie notti

In una notte d’inverno, nelle strade deserte di una città di mare, si incrociano Veronica (Barbora Bobulova) e Sara (Benedetta Porcaroli). Tra segreti, bugie e paure, le loro vite cambieranno inaspettatamente. Tra thriller psicologico e incontro/scontro tra donne: producono i Manetti Bros.

Il vegetariano

Piccolo film indipendente ispirato a reali esperienze di vita di immigrati indiani, che dagli anni Novanta vivono e lavorano in Italia. Tra questi c’è Krishna, il figlio di un bramino che munge le mucche. Si ritroverà diviso tra accettare la cultura in cui vive o seguire la sua coscienza.

Arbëria

La regista Francesca Olivieri racconta le comunità arbëreshë, gli albanesi d’Italia che ancora sopravvivono in alcuni paesi di Calabria e Basilicata. Protagonista Aida (Caterina Misasi), che si allontana dalle proprie origini senza però volersene davvero distaccare definitivamente.