Stasera andrà in onda la penultima puntata dello show di Simona Ventura e le anticipazioni Selfie ci dicono che se ne vedranno delle belle. Già la settimana scorsa abbiamo visto la querelle che ha avuto come protagonisti Platinette contro Alex Belli. Questa volta, a lanciare una frecciatina al veleno, sarà la stessa conduttrice. La destinataria della critica velata è la collega Barbara D’Urso.

Anticipazioni Selfie: Simona Ventura contro Barbara D’Urso?

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, la Ventura avrebbe detto qualcosa di poco gradevole nei confronti della collega Barbara D’Urso. Tutto sarebbe cominciato con la richiesta speciale da parte di un ragazzo. “Tra i ’selfisti’ si è presentato un giovane ragazzo che è stato per anni vittima di bullismo a causa del suo peso. Grazie ad una grande forza di volontà – riferisce Maggio – è riuscito da solo a perdere ben 50 kg. Si è rivolto al programma per risolvere il problema della ‘pancia molle’ che gli è rimasta a causa del drastico dimagrimento”.

Fin qui tutto bene se non fosse per Platinette che sembra fare un riferimento velato al dottor Lemme. Il medico è da sempre ospite nel salotto della Barbara nazionale. “Durante la discussione, Platinette interviene ricordando che ci sono noti medici e dietologi che sostengono che la pancia in questi casi va via da sola senza dover ricorrere all’operazione e contestualmente facendo quello che ha l’aria di essere un velato riferimento al Dottor Lemme. Simona Ventura coglie così l’occasione per precisare che ‘personaggi’ del genere nelle sue trasmissioni non metteranno mai piede, lasciandoli volentieri ad altri suoi colleghi“, ha concluso Maggio.

Cambio look per Platinette in arrivo

Viene spontaneo domandarsi come la prenderà la regina di Canale 5. Quello che sappiamo per certo, comunque, è che la richiesta del ragazzo sarà accettata da Stefano De Martino e Bernardo Corradi. Intanto, pare che stia per arrivare un cambio look per Platinette. Una selfista, infatti, fa l’ironica richiesta di sostituirsi alla stylist del programma per rifare il look ai giurati. Platinette accetterà ma Tina no. Inoltre, ultimo ma non meno importante, un nuovo giudice giungerà in studio e, cioè, Giampiero Mughini. La puntata promette bene.