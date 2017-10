355 CONDIVISI Condividi Tweet

La fiction più amata del momento torna questa sera su Rai 1 ed ecco, quindi, che arrivano puntuali le anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 2. Il settimo appuntamento con la serie diretta da Monica Vullo riserva grandi sorprese. Due nuovi episodi in cui i colpi di scena non mancheranno e, come sempre, i protagonisti saranno Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi, alias Pietro e Teresa. Cosa succederà ancora ai due innamorati?

Anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 2: trama delle puntate

La prima puntata che andrà in onda si intitola Il Paradiso Perduto. Rose sembra essere sparita definitivamente dalle vite di Pietro e Teresa, ma ecco che dopo un mese esatto torna a farsi viva. Il motivo sembra essere importante: Rockfeller sta per lasciare l’Italia e lei e l’ex marito devono recarsi a Roma il prima possibile per concludere l’affare. Intanto, con la scusa dei provini per il ruolo di Babbo Natale, un ladro si aggira per il negozio tentando di intercettare la cassaforte.

La seconda puntata, Il Sole del Paradiso, vedrà il susseguirsi di eventi drammatici per Pietro e Teresa. La ragazza, infatti, incappa nel malvivente che tenta di rapinare il Paradiso e rimane sotto shock. Pietro viene a sapere dell’accaduto e, preso dai sensi di colpa per la sua assenza, decide di lasciare Rose e Rockfeller nella Capitale per recarsi dalla sua amata. Intanto, Teresa si riprende poco a poco e cominciano a farsi strada nella sua mente domande spinose: vuole davvero un uomo come Pietro? In effetti, accanto a lei c’è sempre Vittorio, presente anche in questa situazione. La coppia arriverà a festeggiare il Natale insieme?

Grandi novità per i protagonisti della fiction di Rai 1

Giusy Buscemi incinta e Giuseppe Zeno quasi papà: queste sono le novità più belle che il set di Rai 1 festeggia allegramente. La cicogna ha deciso di omaggiare i protagonisti della serie con l’arrivo di due pargoli e pare che i futuri mamme e papà siano felicissimi. Sia la Buscemi col compagno Jan Michelini, che Zeno e la sua Margareth Madè sono alla loro prima esperienza genitoriale. Auguri!