Quel suo sorriso furbetto, gli occhietti azzurri, i capelli biondi e l’aria da birbante lo hanno reso il protagonista perfetto di due film epici che, ormai, da qualche anno a questa parte, rappresentano il Natale sul piccolo schermo italiano, vale a dire Mamma Ho Perso l’Aereo e Mamma Ho Riperso l’Aereo: mi sono smarrito a New York (stasera in tv): ma vi siete mai chiesti che fine ha fatto Macaulay Culkin?

Che fine ha fatto Macaulay Culkin?

Vi diciamo immediatamente che l’attore adesso ha 37 anni e, dopo il suo periodo di difficoltà, è tornato a condurre una vita salubre e lontana dagli eccessi. Ecco come ce lo ricordiamo fino a pochi anni fa: emaciato, occhi scavati e colorito pallido, l’ex bambino prodigio ha attraversato una difficile dipendenza da alcool e droghe.

Fortunatamente, però, le nuvole si sono diradate e l’attore è stato paparazzato in una veste completamente nuova: ha messo di nuovo su qualche chilo che, piacevolmente, gli rende il viso più rotondo, ha i capelli corti, gli occhi vispi ed un paio di occhialetti da vista che gli stanno molto bene! Guarda la foto:

Ecco che fine ha fatto Macaulay Culkin: è rinato, dopo il brutto periodo e, a quanto dicono le ultime ‘cronache rosa’, ha una nuova ed affascinante fidanzata. Si tratta dell’attrice Brenda Song, conosciuta sicuramente dai più piccoli per il suo ruolo nella serie TV Disney ‘Zack e Cody al Grand Hotel’ e vista anche nel bellissimo film di Fincher The Social Network.

Insomma, un ‘fresh start’, come direbbero in America. Per i più curiosi che hanno appena finito di rivederlo, ancora bambno, nel divertente sequel di Mamma ho riperso l’aereo, vi lasciamo con una piccola chicca:

Ebbene sì, il magnate a cui Kevin chiede informazioni nella hall è proprio l’attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che all’epoca era ancora il proprietario del Plaza, l’hotel in cui è stata girata la scena. L’imprenditore avrebbe poi deciso di venderlo di lì a poco a Troy Richard Campbell, nel 1995, per 325 milioni di dollari.