Curiosità su La peggiore settimana della mia vita ce ne sono un bel po’. Il film diretto da Alessandro Genovesi andrà in onda proprio questa sera, anche se è datato 2011. Si tratta di una commedia romantica dai risvolti tragicomici che allieterà questo venerdì sera. D’altro canto, Genovesi non ne sbaglia una e i suoi film sono sempre apprezzati dal pubblico nostrano. Tra le varie opere dell’artista ricordiamo Soap opera e Ma che bella sorpresa.

La peggiore settimana della mia vita: trama e cast

Paolo e Margherita sono felicemente fidanzati. Lui è impiegato in un’agenzia di comunicazione milanese e lei è veterinaria con alle spalle una ricca famiglia borghese che vive in una sontuosa villa sul lago di Como. I due si amano e decidono di convolare a nozze nonostante i 10 anni d’età che li separa. Sembra andare tutto bene fino a quando la coppia si troverà a passare una settimana intera con la famiglia di lei che è contraria al matrimonio. Sarà lì che cominceranno una serie di eventi tragicomici che coinvolgeranno Paolo.

I protagonisti di questa commedia sono Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi. Quest’ultima ha dato sfoggio del suo talento anche in Tommaso, film diretto lo scorso anno da Kim Rossi Stuart. Nel cast anche altri artisti di talento come Alessandro Siani, Antonio Catania, Monica Guerritore, Chiara Francini con la partecipazione di Arisa e dello stesso Genovesi.

Curiosità su La Peggiore Settimana della mia Vita

Il film diretto da Genovesi ha numerose assonanze con Ti presento i miei, commedia capeggiata da Ben Stiller e un Robert De Niro inedito e divertente. Inoltre, la pellicola è ispirata alla serie britannica The worst week of my life della BBC. In pochi sanno che quest’ultima è stata a sua volta riadattata dalla CBS statunitense. Il nome della sit-com americana è La peggior settimana della nostra vita (worst week). Altro aneddoto simpatico è quello che vede per ben due volte la comparsa di una vera ambulanza in scena. Si tratta della Croce Bianca di Milano, precisamente della sezione Milano Centro. La prima volta è presente quando Simona si lancia nel fiume mentre la seconda è quando il padre di Margherita si sente male.