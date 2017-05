0 CONDIVISI Condividi Tweet

Volge al termine la fortunata fiction di Rai 1 Di Padre in Figlia. Stasera in tv, infatti sarà possibile assistere all’ultimo capitolo che vede protagoniste le vicende della famiglia Franza. Divi indiscussi di questo lavoro sono Alessio Boni e Cristiana Capotondi. Con loro, in scena, anche una magistrale Stefania Rocca. Non solo un cast di tutto rispetto ma anche ideatori degni di nota: produzione di Angelo Barbagallo, regia di Riccardo Milani e sceneggiatura di Cristina Comencini.

Stasera in tv il finale di stagione di Di Padre in Figlia: colpi di scena in arrivo?

Si prospetta un gran finale per l’ultima puntata della fiction Rai Di Padre in Figlia. La serie racconta la storia della famiglia Franza: un padre autoritario di 3 figlie femmine e di un maschio. Su quest’ultimo sono riposte grandi aspettative. La fiction rappresenta perfettamente i valori e i costumi che mutano nel tempo, tra gli anni ’50 e quelli ’80. Uno spaccato perfetto della vita del tempo tra maschilismo imperante e femminismo che si afferma prepotentemente. Ma veniamo alle anticipazioni di stasera: Giovanni Franza è molto deluso dal figlio Antonio, unico erede maschio, ed è per questo motivo che si ricrede sull’operato e le capacità delle donne della sua famiglia, figlie e moglie compresa. In che modo favorirà il riscatto delle sue donne? Magari cedendo loro maggiore libertà e voce in capitolo negli affari di famiglia. Questo sarebbe, di sicuro, il finale adatto che in molti si aspettano. Ma per saperlo con certezza bisognerà guardare la puntata in onda stasera su Rai 1 alle ore 21.25.