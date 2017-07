141 CONDIVISI Condividi Tweet

Ho amici in paradiso è l’esordio alla regia di Fabrizio Maria Cortese, prodotto dalla Golden Hour Films con Rai Cinema. Un debutto decisamente particolare: il film è stato girato nell’Opera Don Guanella di Roma, un importante centro di riabilitazione per portatori di handicap.

Ma non solo. Nella lavorazione del progetto, sono stati coinvolti 350 disabili fisici e mentali. Pochissimi gli attori professionisti, tra questi spiccano Valentina Cervi, Fabrizio Ferracane, Antonio Catania ed Enzo Salvi. Gli altri otto sono ragazzi che vivono e lavorano lì.

Salvatore e Marcello sono affetti da gigantismo ipofisario. Carmelina ha la sindrome di down, Michele una disabilità mentale. Giacomo è affetto da morbo di Pot, Fabrizio da manie ossessivo compulsive. Nicola è paraplegico e Roberto ha l’epilessia. Tutti hanno lavorato ininterrottamente da due anni per essere attori in questo film.

Il risultato è una commedia agrodolce piccola ma piena d’umanità. Un film che racconta la ricchezza della diversità, l’inclusione sociale delle persone con disabilità, il volontariato come esperienza per riscoprire la bellezza del darsi agli altri.

Ho amici in paradiso, la diversità come valore

Ferracane è Felice Castriota, un commercialista salentino impulsivo e un po’ superficiale. Un uomo abituato al lusso e animato esclusivamente dal desiderio di arricchirsi. Dopo una condanna per riciclaggio di denaro della malavita, viene affidato ai servizi sociali ed entra in contatto con il mondo dei diversamente abili. Un’esperienza che gli cambia la vita, anche se i conti del passato si rivelano essere tutt’altro che chiusi.

“La storia del film tocca il tema della disabilità in chiave tragicomica”, ha raccontato Fabrizio Maria Cortese. “Spero che il cinema possa sempre affrontare queste tematiche con ironia. Queste persone hanno bisogno di sorridere e noi di riflettere, il loro mondo è stare con gli altri e loro rappresentano una risorsa, una vera risorsa per la comunità”.