In occasione del Giorno del Ricordo 2017, Il cuore nel pozzo torna in tv. Il film con Leo Gullotta, Beppe Fiorello e Antonia Liskova andrà in onda venerdì 10 febbraio su Rai 3 per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle Foibe. Diretto da Alberto Negrin, il film è ambientato nel 1944, quando ormai il governo fascista dell’Italia è caduto e le truppe e i corpi di polizia sono disorientati dalla situazione.

In questa atmosfera, i partigiani di Tito marciano verso Trieste per conquistare terreno e prendere i territori italiani della Dalmazia e dell’Istria. Novak, uno di questi partigiani, vuole ritrovare il figlio Carlo, avuto da un’italiana, Giulia, che aveva violentato anni prima. La donna nasconde allora il bambino nell’orfanotrofio di Don Bruno e preferisce morire per mano dello stesso Novak piuttosto che rivelare il nascondiglio del figlio. I piccoli dell’orfanotrofio, guidati da Don Bruno, cercheranno la salvezza verso zone di confine più sicure e meno battute dai partigiani slavi.

Il cuore nel pozzo, il film contestato torna in tv

Un film controverso che ha acceso diversi dibattiti politici, non solo in Italia, all’epoca della sua prima messa in onda, in occasione della prima ricorrenza del Giorno del Ricordo, proprio nel 2005. Il progetto, infatti, era stato voluto fortemente dall’allora Ministro delle telecomunicazioni Maurizio Gasparri, accusato di strumentalizzare la storia al servizio della rilegittimazione della destra ex e post fascista.

Furono in molti, infatti, a contestare la consulenza storica di Giovanni Sabbatucci, reo con gli sceneggiatori di errori e falsità storiche e revisionismo mediatico. Colpa del modo in cui sono dipinti gli slavo-comunisti – barbari assetati di sangue – e dei forti parallelismi tra i nazisti e i titini. “La consistenza storica e la validità artistica di questo film sembrano proporzionalmente inverse al suo impatto mediatico”, scrisse allora lo storico Jože Pirjevec.

Le parole del regista

“La tragedia delle foibe e degli italiani che sono stati uccisi sommariamente dai soldati di Tito mi ha colpito molto”, ha dichiarato Negrin, specialista del genere che aveva già diretto Perlasca. Un eroe italiano e successivamente ha realizzato Gino Bartali – L’intramontabile, Mi ricordo Anna Frank, Paolo Borsellino – I 57 giorni e Tango per la libertà. “Questa è una storia di finzione, non un film storico. Ho solo voluto accendere una lampadina su una parte buia della storia d’Italia. Sta a chi viene dopo non lasciare che questa luce si spenga di nuovo”.