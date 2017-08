21 CONDIVISI Condividi Tweet

La tempesta è il quinto e ultimo episodio della mini-serie tv Purché finisca bene. Diretta da Fabrizio Costa, la fiction racconta la scomparsa di Aldo Del Serio, un imprenditore sparito mentre era in vacanza ai tropici con la moglie. Nessuno riesce a mettersi in contatto con lui, la sua azienda di ceramiche è rimasta senza guida e ha un bambino bielorusso appena adottato da accogliere all’aeroporto.

L’unica persone che può sostituirlo è il fratello Paolo (Giovanni Scifoni), uno sfaccendato bambinone che si spaccia per fotografo per rimorchiare le modelle. A lui ci pensa la vicina di casa Manuela (Nicole Grimaudo), operaia in azienda, mix di affidabilità, buoni principi, bellezza popolana e intransigenza. Lo odia – lui sciupafemmine nullafacente, lei sognatrice operosa – ma adora, ricambiata, il bambino.

Sta ai due superare le granitiche, reciproche diffidenze per il bene del bambino e per tenere a galla la fabbrica in attesa del ritorno di Aldo. La vita in azienda però è dura. Sono tempi di crisi: niente credito, meno ordini, più tasse. I bilanci sono in rosso: per salvare la ditta bisogna licenziare parte degli operai, e Manuela è tra questi. Per Paolo sarà il momento di diventare uomo.

La tempesta, la fiction sull’Italia al tempo della crisi

Tv movie che indaga, con i toni leggeri della commedia, i disagi e le difficoltà dell’Italia di oggi, La tempesta è prodotto da Pepito Produzioni, gli stessi di Baciato dal sole e La tenerezza. Nel cast sono presenti anche Nino Frassica, Ennio Fantastichini, Anna Bellato e il piccolo Leonardo della Bianca.

Andato in onda la prima volta il 28 aprile 2014, il film ha fatto discutere per alcuni momenti imbarazzanti. Quando Paolo e Manuela devono sostenere le visite mediche per ottenere l’adozione di Anatoli, si devono spogliare insieme. Impacciati ma molto teneri, Nicole Grimaudo e Giovanni Scifoni si sono sottoposti ad una scena senza veli, osé ma mai volgare. Finalmente anche Mamma Rai, quando deve toccare argomenti importanti, è capace di aprirsi al nudo.