1 CONDIVISI Condividi Tweet

Miami Beach arriva in tv. Il 58° film diretto da Carlo Vanzina e scritto insieme al fratello Enrico segna i 40 anni dall’esordio dei figli di Steno. Era il 1976 e la coppia debuttava alla regia con Luna di miele in tre. Per l’occasione, i due tornano negli Usa dopo Vacanze in America, Sognando la California, Mai Stati Uniti e A spasso nel tempo. Il risultato è una commedia semplice, colorata ed allegra. Un occhio ai fratelli Farrelly e alla saga di American Pie, l’altro al piccolo cult Mio padre, che eroe! con Gérard Depardieu.

Una storia d’amore e di equivoci che ha per protagonisti gli italiani in Florida. C’è Lorenzo (Ricky Memphis), alla ricerca di sua figlia Giulia (Neva Leoni), scappata per assistere a un festival di deejay. Ad aiutarlo c’è Bobo (Emanuele Propizio), uno studente fuoricorso. Giovanni (Max Tortora) e Paola (Paola Minaccioni) sono invece due genitori separati, che accompagnano i loro figli al primo anno di università. Tra i due saranno scintille mentre i ragazzi si innamoreranno. E ad innamorarsi sarà pure Giulia quando conosce Filippo (Giampaolo Morelli), un trentenne di Napoli che le fa perdere la testa.

Miami Beach arriva in tv

Nel cast, sono presenti anche due figli d’arte, Filippo Laganà (di Rodolfo) e Camilla Tedeschi (di Corrado). A spiccare ovviamente sono Tortora e Minaccioni. La coppia ricrea i classici battibecchi tra romani e milanesi, con Paola che diventa “sciura” milanese ricalcata su certi personaggi di Franca Valeri. Al resto pensano le location. I Vanzina hanno girato in luoghi esclusivi di Miami. Dal ristorante “Casa Tua” al mitico “Hotel Pelican” su Ocean Drive. Dalle spiagge di South Beach alle famose Everglades, la landa desolata popolata dagli alligatori. Tuttavia, alcuni esterni sono stati realizzati sul lago di Fogliano vicino Sabaudia.

Uscito al cinema nel 2016, Miami Beach era stato presentato in anteprima al multiplex Cineland di Ostia. Location scelta non a caso. A due passi da lì, in via di Castelfusano, papà Steno aveva ambientato una sequenza memorabile di Un americano a Roma. Quella di Alberto Sordi versione Nando Moriconi a cavalcioni della Harley che fa strada all’ambasciatore statunitense.