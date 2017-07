0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mum’s List – La scelta di Kate è l’adattamento del romanzo best-seller Piccole cose che avrei voluto dirti di St John Greene. Paramedico e bagnino, St John, per gli amici Singe, ha dedicato la propria vita a crescere i suoi due figli, Reef e Finn, in seguito alla morte della moglie.

Il libro racconta la sua storia e quella della sua famiglia. Una testimonianza intensa e toccante sulla vita e sulla forza necessaria per goderne ogni singolo istante, a dispetto di ogni difficoltà.

Diretto da Niall Johnson (La famiglia omicidi), il film ha per protagonisti Emilia Fox (la dottoressa Nikki Alexander nella serie Testimoni silenziosi) e Rafe Spall. Lei è Kate, una donna che vive serenamente insieme al marito Singe e ai loro due figli. Quando scopre di essere affetta da un cancro che non le lascia molto tempo, Kate decide di creare una lista scrivendo i suoi pensieri, i suoi ricordi e le sue speranze.

Il suo obiettivo è aiutare l’uomo che ama a crescere meglio i figli, quando lei non ci sarà più. Rileggendo la “lista della mamma” all’indomani della sua morte, Singe ripercorre le tappe della loro lunga e appassionata storia d’amore, e decide di prendere spunto dai preziosi consigli di Kate per riuscire a superare la sofferenza e ritrovare la serenità, nonostante tutto.

Mum’s List – La scelta di Kate: la vera storia di un addio

La vera storia di un addio, che St John Greene ha avuto la caparbietà e il coraggio di raccontare in prima persona. “Ho scritto la storia d’amore tra me e la mia anima gemella, mia moglie Kate, la lista delle cose che lei ci chiese di tenere a mente e mettere in pratica una volta che se ne fosse andata”, ha spiegato. Ma non solo.

Singe ha anche dovuto affrontare la malattia del figlio maggiore Reef, affetto a soli 4 anni da un tumore alla gamba. Oggi Reef ha 13 anni ed è guarito. Suo padre ha trovato una nuova compagna e si è risposato. Rispettando uno dei preziosi consigli di Kate.