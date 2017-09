1 CONDIVISI Condividi Tweet

Nozze romane è il tv movie di Olaf Kreinsen che segna un’importante collaborazione italo-tedesca tra Rai Fiction, Rowboat Film e Beta Film. Commedia romantica ambientata e girata interamente a Roma, il film cita sin dal titolo il celebre Vacanze romane con l’angelica Audrey Hepburn e il suo pigmalione Gregory Peck.

I protagonisti di questa travagliata love story sono Federica Sabatini (la new entry Alba in Provaci ancora Prof 7) e Matthias Zera. Lei è Bianca, una principessa acqua e sapone che sogna di diventare una chef pasticcera, ultima erede della famiglia romana dei D’Arcadia. Lui è Max, un brillante architetto di Colonia a Roma per lavoro che si innamora di Bianca dal primo istante e quasi subito le chiede di sposarlo.

Il lieto fine per la coppia non sarà facile da conquistare. Prima che possano pronunciare il fatidico “sì” dovranno infatti superare le ostilità delle loro famiglie. Da una parte il principe Vibaldo (Ricky Tognazzi), padre di Bianca, un uomo gentile, accomodante e ironicamente sottomesso all’anziana madre, donna Costanza (Elena Cotta), e alla moglie Gioia (Stefania Rocca), elegante e curata figlia di una ricca famiglia di industriali lombardi.

Dall’altra Walter (Harald Krassnitzer), il padre di Max. Un uomo gioviale e un po’ polemico. Affermato e concreto dentista tedesco alla soglia dei sessant’anni vive con l’inquietudine tipica della sua età. È sposato con Eva (Ann-Kathrin Kramer), donna pratica e romantica al tempo stesso.

Nozze romane, divertente love story nella capitale

Due famiglie diverse per nazionalità, appartenenza sociale, cultura e sentimenti, che si vedranno completamente rivoluzionate dal colpo di fulmine che ha travolto i figli più giovani. Le riprese di Nozze romane si sono svolte interamente a Roma e hanno coinvolto splendidi scorci della capitale come Campo de’ Fiori, piazza del Popolo e i Fori Imperiali.

“Quando ho incontrato per la prima volta questo personaggio mi sono emozionata”, ha raccontato Sabatini a La Gazzetta dello Spettacolo. “Ho voluto subito regalarlo alla mia nipotina: la sua zia, almeno una volta, si chiama come lei. Quando ho finito di girare questo film, mi sono davvero emozionata. Ho vissuto questa esperienza come un vero e proprio percorso di crescita da portare avanti con responsabilità”.