Sono dieci i nuovi film al cinema da giovedì 1 giugno. Su tutti domina Wonder Woman. La regina delle Amazzoni contenderà lo scettro del box office ai Pirati dei Caraibi, mentre i bagnini di Baywatch proveranno una timida resistenza. Le uscite si assottigliano con l’arrivo dell’estate, ma un imperdibile c’è sempre. Questa settimana, è francese e ha due grandes dames assolute: Catherine Deneuve e Catherine Frot.

Wonder Woman

Una delle icone DC Comics torna sul grande schermo. In tv era stata la leggendaria Lynda Carter, ora è l’attrice e modella israeliana Gal Gadot. Tosta e impavida, Diana è la principessa delle Amazzoni, sbarcata nel mondo degli uomini per proteggerli da un enorme conflitto. Nel cast spiccano anche Chris Pine, Connie Nielsen e Robin Wright.

Baywatch

Dal cult televisivo degli anni 90 con David Hasselhoff e Pamela Anderson al reboot cinematografico con Dwayne “The Rock” Johnson e Zac Efron. Una action comedy balneare che mescola gag, metri di pelle esposta e le nuove bellone in costume Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera e la cattiva Priyanka Chopra. In America è stato un flop.

Tutti i nuovi film al cinema da giovedì 1 giugno

I figli della notte

La terza generazione di una delle più importanti famiglie del cinema italiano debutta al cinema. L’opera prima di Andrea De Sica (figlio di Manuel e nipote di Vittorio) è una spietata favola nera che racconta quello che succede in un collegio prestigioso per giovani rampolli borghesi. Protagonista il 17enne Giulio (Vincenzo Crea), che riuscirà a sopravvivere a questa prigione di lusso grazie all’amicizia con Edoardo (Ludovico Succio).

Quello che so di lei

Da Martin Provost, regista di Séraphine e Violette, una commedia agrodolce – presentata Fuori Concorso a Berlino – con due splendide protagoniste: Catherine Frot e Catherine Deneuve. Due donne agli antipodi. Claire è una bravissima ostetrica, coscienziosa e responsabile; Béatrice è la stravagante ex compagna di suo padre, sparita da tanti anni senza lasciare traccia. Si rivedono all’improvviso e dal loro incontro nascerà un’amicizia dolce e inaspettata.

Una vita – Une Vie

Stéphane Brizé (La legge del mercato) dirige un adattamento del primo romanzo di Guy De Maupassant. Un melodramma che racconta l’esistenza sofferta di Jeanne (Judith Chemla), una donna immatura e fragile che nel 1819 abbandona il convento in cui ha studiato per sposare Julien de Lamare (Swann Arlaud). L’uomo si rivelerà presto brutale, avaro e volubile.

I nuovi film al cinema da giovedì 1 giugno

Tavolo 19

Estate, tempo di matrimoni. Soprattutto per Eloise (Anna Kendrick), ex damigella d’onore alle nozze della sua migliore amica. Pur di partecipare alla cerimonia, si ritrova ad avere un posto al tavolo 19, quello più defilato degli ospiti non proprio graditi. Il pranzo prenderà presto una piega inaspettata in questa leggera commedia romantica che vede nel cast anche Lisa Kudrow, Craig Robinson e Tony Revolori.

Bugs

Andreas Johnsen (Ai Weiwei The Fake Case) dirige un documentario sulle nuove frontiere dell’alimentazione. Seguendo i viaggi e gli studi di alcuni giovani chef e scienziati del Nordic Food Lab, il regista va a caccia della fonte di proteine del futuro: gli insetti. Mangiare ragni e millepiedi può salvare il nostro pianeta?

Free to Run

La storia della corsa vista dai suoi pionieri e dai suoi campioni. Un hobby e un’attività che si intreccia con i più significativi momenti di passaggio della società, come le lotte per l’emancipazione femminile. Uno sport che unisce milioni di persone in tutto il mondo grazie alle gesta di personaggi come Bobbi Gibb e Kathrine Switzer. La voce narrante è quella di Linus.

I Beatles tra i nuovi film al cinema da giovedì 1 giugno

The Beatles: Sgt Pepper & Beyond

Al cinema dal 30 maggio al 2 giugno, l’evento speciale per celebrare il 50° anniversario dall’uscita di Sgt. Pepper. Un documentario che ricostruisce i dodici mesi più cruciali della carriera della band: l’anno in cui i Fab Four sospesero i tour per chiudersi in sala di registrazione e partorire il loro capolavoro. Per gli appassionati, un film imperdibile.

Nocedicocco – Il piccolo drago

Per i più piccoli, ecco l’animazione tedesca che ha per protagonista un piccolo drago che vive su un’isola remota con gli amici Oscar e Matilda. Tre draghi davvero strani: Nocedicocco non sa volare, Oscar è vegetariano e Matilda è un porcospino. Unendo le forze, saranno capaci di dimostrare tutto il loro coraggio.