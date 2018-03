0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono dieci i nuovi film al cinema da giovedì 1 marzo. Un weekend al femminile con Jennifer Lawrence spietata e conturbante spia, Greta Gerwig da Oscar e la coppia Emmanuelle Seigner ed Eva Green diretta da Roman Polanski. Non mancano i titoli italiani, dominati dalla commedia di Alessandro Genovese con Diego Abatantuono tra risate e diritti civili. Ecco cosa vedere (e cosa evitare).

Lady Bird

Osannato dalla critica statunitense, candidato a cinque premi Oscar (tra cui miglior film, migliore regia e miglior attrice protagonista), l’esordio di Greta Gerwig è un tenero e delicato racconto di formazione. La storia di una liceale che sogna la città ma deve scontrarsi con la crisi e la famiglia. Un ritratto dell’America di provincia con Saoirse Ronan e Tracy Letts da applausi.

Red Sparrow

Nikita 2.0: Jennifer Lawrence è Dominika Egorova, prima ballerina del Bolshoi costretta contro la sua volontà a diventare un “passero”, una spia addestrata dal servizio di sicurezza russo a manipolare le pulsioni degli uomini. Dirige Francis Lawrence, direttamente dalla saga di Hunger Games. L’originale di Luc Besson era tutt’altra cosa.

Puoi baciare lo sposo

Le difficoltà di chi vorrebbe le unioni civili in Italia: è questa la materia delicata scelta da Alessandro Genovese. Antonio e Paolo (Cristiano Caccamo e Salvatore Esposito, Genny Savastano di Gomorra) sono gay e vivono a Berlino. Tornano in Italia per dire a mamma e papà (Monica Guerritore e Diego Abatantuono) che vogliono sposarsi. Come la prenderà il babbo, sindaco paladino dei diritti civili? Nel cast anche Diana Del Bufalo, Dino Abbrescia, Antonio Catania ed Enzo Miccio, il wedding planner più famoso della tv.

Quello che non so di lei

Roman Polanski adatta (con Olivier Assayas) il romanzo di Delphine de Vigan, Da una storia vera (edito in Italia da Mondadori). Protagoniste Emmanuelle Seigner ed Eva Green: la prima è una scrittrice di successo in preda ad un blocco creativo; la seconda una fan che ben presto si trasforma in amica, collaboratrice, doppio. Nella manipolazione del thriller psicologico, il regista di Repulsion, Luna di fiele e L’uomo nell’ombra ha fatto decisamente di meglio.

2 gran figli di…

Frizzante commedia demenziale on the road con Owen Wilson e Ed Helms. Kyle e Peter sono fratelli e hanno sempre saputo che il padre era morto quando erano ancora piccoli. Quando realizzano che si trattava in realtà di una bugia, si propongono di rintracciare il genitore, scoprendo dei lati della loro eccentrica madre (Glenn Close) che probabilmente non avrebbero mai voluto conoscere.

È arrivato il Broncio

L’animazione della settimana è una strana ed inedita co-produzione anglo-messicana: una storia fantastica che ha come protagonista Terry, un ragazzino che amava trascorrere le vacanze estive nel parco divertimenti della nonna Mary. Quando, con la scomparsa della nonna, il parco rischia la chiusura, Terry finirà in una realtà parallela e magica per affrontare il Broncio, il mago brontolone che vuole cancellare sorrisi e risate.

Un figlio a tutti i costi

La difficoltà ad avere figli a fronte del forte desiderio di diventare genitori: Fabio Gravina affronta questo tema delicato e complesso sotto forma di commedia d’autore. Protagonisti sono Gravina e Roberta Garzia nei panni di una coppia che ricorre ad ogni metodo possibile pur di coronare il proprio sogno. Nel cast anche Ivano Marescotti, Paola Riolo, Stefano Masciarelli, Maurizio Mattioli e Beppe Convertini.

La terra buona

Ispirato a tre storie vere e girato fra la Val Grande e la Val Maira, il film indie di Emanuele Caruso è una vicenda di accoglienza ed integrazione. In un piccolo monastero nascosto ai confini con la Svizzera, un monaco benedettino di 80 anni ospita un medico che ha cercato una via alternativa nella cura del cancro. L’arrivo di due ragazzi disperati stravolgerà e metterà a rischio per sempre la pace e la serenità di uno degli ultimi angoli di paradiso sulla terra.

Dark Night

Dopo la strage di San Valentino a Parkland, in Florida, costata la vita a 17 tra alunni e insegnanti, un film necessario e imperdibile. Il regista Tim Sutton va sulle orme di Gus Van Sant e racconta l’ossessione americana per le armi: ecco ciò che è accaduto prima del massacro di Aurora, quando nella notte tra il 19 e il 20 luglio 2012, il ventiquattrenne James Holmes, ex dottorando di neuroscienze, aprì il fuoco in un cinema durante la proiezione della prima di The Dark Knight Rises di Christopher Nolan uccidendo 12 persone e ferendone 58.

Il club dei 27

Da Mateo Zoni, regista sempre sensibile alle inquietudini dell’adolescenza (Ulidi piccola mia), un documentario che esplora il mito di Giuseppe Verdi in una chiave del tutto insolita e contemporanea. Ovvero attraverso la passione di Giacomo, un melomane di dodici anni che vuol entrare a far parte di un gruppo esclusivo nel quale ognuno porta il nome di un’opera del massimo compositore nazionale.