Sono appena quattro i nuovi film al cinema da giovedì 13 luglio. Ma a differenza della scorsa settimana, che ha visto soltanto il ritorno di Spider Man, stavolta i titoli “visibili” sono almeno due. Innanzitutto il terzo capitolo della saga del Pianeta delle Scimmie, che arriva su 800 schermi. Poi l’ultimo thriller con Antonio Banderas, che di sale ne conquista 200. Perdere il film di Matt Reeves soltanto perché è caldo e si deve andare al mare sarebbe un delitto.

The War – Il Pianeta delle Scimmie

Terzo film per il reboot della saga, iniziata nel 2011. Dirige ancora Matt Reeves, il regista di Cloverfield già al timone di Apes Revolution. Come ha mostrato il secondo trailer italiano, stavolta Cesare (uno strepitoso Andy Serkis in performance capture) è costretto a condurre il suo gruppo di scimmie contro un esercito di umani guidato da uno spietato colonnello (Woody Harrelson). Un war movie emozionante e coraggioso, che ridefinisce i confini del cinema mainstream americano. Da vedere.

Cane mangia cane

Torna il maestro Paul Schrader dopo Il nemico invisibile e The Canyons. Stavolta adatta il romanzo capolavoro di Eddie Bunker, edito da Einaudi. Il risultato è un crudo crime thriller ambientato a Los Angeles, dove un trio di ex detenuti (Nicolas Cage, William Dafoe e Christopher Matthew Cook) viene assoldato per rapire un bambino nei sordidi bassifondi della città. Qualcosa, però, va storto e i tre devono fare di tutto per non ritornare in prigione. Scovatelo in sala, se riuscite a trovarlo.

I nuovi film al cinema da giovedì 13 luglio

Black Butterfly

Ispirato alla serie francese Papillon noir con Eric Cantona, un thriller psicologico che vede Antonio Banderas nel ruolo di uno sceneggiatore in crisi. Una sera, ospita nella sua baita tra le montagne del Colorado (in realtà è Subiaco) un misterioso sconosciuto che contribuirà a scrivere la sua prossima storia. Ma questo ragazzo dal passato oscuro (Jonathan Rhys Meyers) anziché scrivere il copione, lo metterà in atto.

Wish Upon

L’horror della settimana è firmato John R. Leonetti, il regista di Annabelle. Protagonista è Clare (la giovanissima Joey King), una ragazzina di 17 anni vittima di bullismo a scuola e segnata dal suicidio della madre. Quando il padre le regala una vecchia scatola che promette di esaudire sette desideri, quello che inizialmente sembra un nuovo inizio si trasforma presto in un incubo.