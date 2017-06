1 CONDIVISI Condividi Tweet

Gli otto nuovi film al cinema da giovedì 15 giugno non includono potenziali blockbuster. I distributori sono intimoriti dall’arrivo dell’estate e in sala piazzano titoli già vecchi di un anno. Lo dimostrano gli incassi di queste ultime settimane, in calo del 20% rispetto all’anno scorso. Il motivo? Un’offerta che non convince il pubblico. A giudicare dai film che si affacciano sugli schermi in questo weekend, il trend è destinato a non cambiare.

Una doppia verità

Da Courtney Hunt, regista di molti episodi di Law & Order e di Frozen River, un legal thriller con Keanu Reeves e Renée Zellwegger. Lui è un avvocato di successo, lei la madre di un ragazzo (reo confesso) che ha ucciso il padre violento (Jim Belushi). Un caso in apparenza chiaro, che tuttavia nasconde una doppia verità da portare alla luce.

Aspettando il Re

Il tedesco Tom Tykwer (Lola corre, Profumo) dirige Tom Hanks in quest’avventura tratta dal romanzo di Dave Eggers. L’attore due volte Premio Oscar è un imprenditore sull’orlo della bancarotta. Arrivato in Arabia Saudita per concludere un affare con la famiglia reale, finirà per conoscere meglio se stesso e superare le barriere culturali.

Tutti i nuovi film al cinema da giovedì 15 giugno

Nerve

Un thriller sui pericoli dei social media ai tempi di Blue Whale. Il Nerve del titolo è un popolare gioco online che coinvolge sempre più giovani. Tra questi, la timida e impacciata Vee (Emma Roberts). In coppia con lo sconosciuto Ian (Dave Franco, fratello minore di James), viene risucchiata in un vortice inquietante di fama e competizione. Nel cast anche Juliette Lewis.

Io danzerò

L’unico imperdibile della settimana è il biopic di Stéphanie Di Giusto dedicato a Loïe Fuller, interpretata da Soko. La ballerina e attrice di cabaret rivoluzionò la Parigi dei primi del Novecento e divenne una delle pioniere della danza contemporanea. Fino all’incontro con Isadora Duncan (Lily-Rose Depp), che cambiò per sempre la sua vita.

Parigi può attendere

Eleanor Coppola, moglie di Francis, esordisce con un film vero e proprio. Una commedia autobiografica che racconta la storia di Anne (Diane Lane), la moglie di un produttore di Hollywood (Alec Baldwin). In un viaggio per le strade della Francia in compagnia di Jacques (Arnaud Viard), socio in affari del marito, riscoprirà la sua gioia di vivere.

I nuovi film al cinema da giovedì 15 giugno

Corniche Kennedy

Dal romanzo della scrittrice Maylis de Kerangal (Riparare i viventi, Lampedusa), un omaggio a Marsiglia e all’adolescenza. Nella zona più suggestiva della città francese, sette ragazzi dal passato difficile si tuffano dalla scogliera sopra il litorale. Nella loro sfida alle leggi (di gravità e giustizia), presto le cose prenderanno una piega pericolosa.

Lady Macbeth

William Oldroyd, affermato regista teatrale inglese, debutta al cinema con questo oscuro dramma ispirato al racconto Lady Macbeth del Distretto di Mcensk di Nikolai Leskov. Ambientato nell’Inghilterra rurale della seconda metà dell’Ottocento, è la storia di una donna (Florence Pugh) soffocata da un matrimonio senza amore e disposta a tutto per riconquistare l’indipendenza.

Il crimine non va in pensione

Stefania Sandrelli, Ivano Marescotti, Gianfranco D’Angelo, Franco Nero, Orso Maria Guerrini e Maurizio Mattioli. Diretti da Fabio Fulco, sono i soliti ignoti in pensione che per aiutare un’amica in difficoltà, mettono in piedi un colpo degno di Ocean’s Eleven al bingo che frequentano abitualmente.