Sono dieci i nuovi film al cinema da giovedì 18 maggio e in sala ci sono ben sei italiani. Non ci sono blockbuster che calamitano la maggior parte degli schermi. Con il Festival di Cannes entrato nel vivo, dalla Croisette arrivano direttamente due titoli nostrani. Ed è una novità importante. Ma il vero imperdibile della settimana è americano ed è uno dei film più belli dell’anno.

Scappa – Get Out

Il comico televisivo afro-americano Jordan Peele dirige un inquietante thriller con toni da commedia sul razzismo made in Usa. La storia è quella di un ragazzo nero (Daniel Kaluuya) che fa visita ai genitori della fidanzata. Apparentemente progressisti, i due nascondono un segreto sconvolgente. Costato 4 milioni e mezzo di dollari, soltanto in America ne ha incassati 184. Cult immediato: assolutamente da non perdere.

Sicilian Ghost Story

Ispirato alla storia del piccolo Giuseppe Di Matteo, ucciso per vendetta dal capomafia Giovanni Brusca, è il secondo film di Grassadonia e Piazza, già registi di Salvo. I due tentano una strada nuova per il cinema italiano: coniugare fantasy e realismo. In un paesino siciliano ai margini di un bosco, il 13enne Giuseppe scompare. Luna, innamorata di lui, è l’unica a cercarlo. Pur di ritrovarlo, è pronta a scendere nel mondo oscuro che lo ha inghiottito.

Fortunata

Arriva in 400 copie il sesto film da regista di Sergio Castellitto. Jasmine Trinca è una giovane madre single che, nella periferia romana, combatte per conquistare il suo sogno: aprire un negozio di parrucchiera. Una favola moderna su una donna che vuole riscrivere sé stessa. Nel cast, tra gli altri, anche Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce e Hanna Schygulla.

The Dinner

Il nuovo thriller piscologico di Oren Moverman (Oltre le regole – The Messenger, Rampart) è tratto dal romanzo omonimo di Herman Koch. Richard Gere è Stan, fratello maggiore di Paul (Steve Coogan). I due si ritrovano al ristorante con le rispettive mogli (Rebecca Hall e Laura Linney) quando la cena si trasforma in tragedia. Il motivo? I loro figli sono accusati di essere responsabili di un mostruoso crimine.

Sette minuti dopo la mezzanotte

Dopo il thriller The Orphanage e il catastrofico The Impossible, lo spagnolo Juan Antonio Bayona si butta sul neo-gotico. Ancora l’infanzia negata e l’angoscia della separazione al centro del racconto. Protagonista è il piccolo Connor (Lewis MacDougall), che si rifugia in un mondo immaginario per combattere i demoni della sua famiglia. Nel cast anche Felicity Jones e Sigourney Weaver.

I peggiori

Esordio curioso quello di Vincenzo Alfieri, regista e co-protagonista insieme a Lino Guanciale. I due sono fratelli e hanno non pochi problemi per arrivare a fine mese. Per salvare la sorella e garantirle un futuro, non hanno scelta. Formano una sgangherata coppia di super-eroi mascherati per farsi giustizia da soli. I furbetti del quartierino sono avvisati. Sulla scia di Lo chiamavano Jeeg Robot, un mix di commedia e cinecomic d’azione.

Orecchie

Altro titolo italiano atipico. L’opera seconda di Alessandro Aronadio è una commedia surreale in bianco e nero. Protagonista è un giovane supplente di filosofia, che si sveglia una mattina con un fastidioso fischio alle orecchie. Inizia così il suo viaggio in un mondo assurdo e tragicomico. Un film rivelazione: scovatelo in sala e supportatelo.

La notte che mia madre ammazzò mio padre

Secondo spagnolo in sala in una sola settimana: una rarità. Stavolta una grottesca black comedy nello stile di Almodóvar e Álex de la Iglesia. Nel corso di una lunga cena in una villa, una coppia si ritrova tra l’ex moglie di lui, l’ex di lei e la sua nuova, giovane fiamma. Tra gelosie, equivoci e colpi di scena, ci scapperà il cadavere.

My Italy

Ancora una commedia italiana, anche questa piuttosto insolita. Tra l’incredibile e il paradossale, le vicissitudini di un produttore e il suo assistente in giro per l’Europa. Il loro obiettivo è trovare fondi per finanziare un progetto sulla vita e le opere di quattro artisti innamorati dell’Italia. Dal regista Bruno Colella a Rocco Papaleo e Nino Frassica, un cast di attori formidabili.

Alcolista

Set e attori americani, produzione italiana. L’indipendente italo-argentino Lucas Pavetto realizza un thriller psicologico che sviscera il tema della dipendenza. Protagonista è Daniel, un alcolista ossessionato dall’idea di uccidere il proprio vicino di casa. Sulla sua strada arriverà Claire, giovane donna che aiuta gli alcolisti ad uscire dalla loro addiction. Ecco la recensione di Alcolista in anteprima.