Sono appena cinque i nuovi film al cinema da giovedì 20 luglio. Senza grosse aspettative in termini di incassi, in piena estate arrivano in sala il revival di una delle serie televisive più amate di sempre e l’ennesimo action con Nicolas Cage. Tanti schermi anche per il teen drama Prima di domani. Insomma, bisognerà aspettare il 24 agosto per lasciare la spiaggia e trovare qualcosa di più stimolante.

CHiPs

A più di 35 anni dalla prima puntata, che in Italia andò in onda nel 1981, tornano gli agenti della stradale Francis Llwellyn “Ponch” Poncherello e Jon Baker. Stavolta i due eroi – e le loro inconfondibili motociclette – sbarcano sul grande schermo. Ad interpretarli sono Michael Peña e Dax Shepard. Il risultato è una buddy comedy divertente e spensierata, con il cattivo di turno Vincent “Palla di Lardo” D’Onofrio e la bomba sexy Kristen Bell. Meglio sapere che fine hanno fatto i Chips originali, Erik Estrada e Larry Wilcox.

USS Indianapolis

Nicolas Cage non si smentisce mai. Action hero tutto d’un pezzo, stavolta diventa il capitano McVay, l’uomo che con coraggio e abnegazione guidò alla salvezza i militari dell’incrociatore americano affondato dai giapponesi durante la Seconda guerra mondiale. I sopravvissuti a quest’incubo furono appena 300 (su 1200) e trascorsero cinque giorni da incubo nel Mar delle Filippine. Nel cast anche Tom Sizemore. Dirige Mario Van Peebles.

Operation Chromite

In pieno clima di tensione con la Corea del Nord di Kim Jong-Un, il regista coreano (del Sud) John H. Lee ricostruisce i tragici eventi del 25 giugno 1950. Agli ordini del generale MacArthur (Liam Neeson), a capo del Commando Supremo delle Nazioni Unite, un’unità segreta sud-coreana si infiltra nella Seul occupata per condurre le forze della UN sulle sponde di Incheon. Prima co-produzione coreano-americana dai tempi di Inchon (1981) con Laurence Olivier, Jacqueline Bisset e Ben Gazzara.

Prima di domani

Cosa succederebbe se oggi fosse l’ultimo giorno per il resto della tua vita? Come Billy Murray in Ricomincio da capo, la giovane Sam (Zoey Deutch) ha una vita perfetta, un ragazzo stupendo e tre amiche fantastiche. Tutto sembra andare per il verso giusto finché non realizza di rivivere la stessa giornata più volte senza riuscire ad andare avanti. Una commedia dark, tratta dal romanzo best seller per Young Adult della scrittrice prodigio Lauren Oliver.

Savva

Per i più piccoli, ecco l’animazione del russo Max Fadeev con le voci di Rossella Brescia e Giancarlo Magalli. Una fiaba colorata che parla dell’importanza di prendersi cura dei propri cari attraverso la storia di Savva, un ragazzo di dieci anni che vive in una foresta preda di una spietata banda di iene. Salvato da Anggee, l’unico lupo bianco rimasto dopo la loro estinzione, decide di scalare la montagna per raggiungere il mago, l’unico in grado di dargli il potere di liberare il suo villaggio.