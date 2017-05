1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono appena otto i nuovi film al cinema da giovedì 25 maggio e in sala ci sono ben quattro italiani. Ma basta un solo blockbuster, il ritorno di Jack Sparrow con il quinto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, per calamitare la maggior parte degli schermi. Con il Festival di Cannes che si avvia alla conclusione, dalla Croisette arriva direttamente un titolo nostrano. Ed è anche l’unico vero imperdibile della settimana.

Pirati dei Caraibi 5: La vendetta di Salazar

Pirati dei Caraibi hackerato, Pirati dei Caraibi fortunato. Almeno così prevedono gli analisti del box office. Il nuovo nemico di Jack Sparrow si chiama Salazar ed è un fantasma interpretato da Javier Bardem. Fuggito dal Triangolo del Diavolo, ha deciso di uccidere ogni pirata che incontra sulla sua strada. Il personaggio dell’ormai leggendario antieroe di Johnny Depp torna al cinema in un mix avventuroso di western e horror.

Cuori puri

Agnese ha 17 anni, è devota e ha fatto voto di castità fino al matrimonio. Stefano di anni ne ha 25, ha un passato violento alle spalle e lavora come custode in un parcheggio. I loro destini si incrociano nella periferia profonda di Roma. Presentata alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes, l’opera prima di Roberto De Paolis è un film di cuore e sentimenti, purezza e fede. Da non perdere.

Ritratto di famiglia con tempesta

Dopo Little Sister e Father and Son, il maestro giapponese Kore-eda Hirokazu ritorna con un piccolo film sulla famiglia e quel che ne rimane. Abe Hiroshi è il protagonista di questa commedia nei panni di un ex scrittore inetto in cerca di riscatto dopo la morte del padre. Lentamente troverà il modo di rimettere in carreggiata sé stesso e la sua vita.

Pagani

Elisa Flaminia Inno documenta gli antichi sincretismi religiosi legati alla Madre Terra, ancora presenti nel Sud Italia. A Pagani, provincia di Salerno, fedeli di tutti i tipi celebrano con canti e danze ancestrali la Madonna delle Galline. Un film intenso e vitale sulle forme contemporanee di devozione.

Alamar

Per la serie, non è mai troppo tardi. Con otto anni di ritardo, arriva al cinema l’esordio del messicano Pedro González-Rubio. La storia di un bambino, un padre e un nonno in viaggio verso Banco Chinchorro, una zona a nord di Cancun che è parte della seconda maggiore barriera corallina del pianeta.

2night

Matilde Gioli e Matteo Martari sono due sconosciuti che si incontrano e si attraggono in una discoteca di Roma. Convinti di stare per vivere l’avventura di una notte, raggiungono ben presto un’intimità che li costringe a cambiare i loro programmi. Girato dal debuttante Ivan Silvestrini in sole due settimane, un insolito esperimento italiano di cinema indipendente low budget.

47 metri

Tra shark e survival movie, il regista inglese Johannes Roberts piazza due sorelle, Lisa (Mandy Moore) e Kate (Claire Holt), al largo della costa di Huatulco. La loro escursione prende una piega imprevista quando la gabbia che le protegge si rompe. Precipitate nel fondo dell’oceano, hanno soltanto un’ora per risalire i 47 metri che le separano dalla superficie infestati dai famelici squali.

Milano in the Cage – The Movie

Fabio Bastianello si cimenta con un curioso esperimento: il primo film con il finale non scritto, deciso da un vero incontro di MMA. Protagonista è Alberto, che per recuperare il tempo perduto tra la boxe e la vita di strada, trova una via di fuga da quel mondo grazie alle arti marziali.