1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono otto i nuovi film al cinema da giovedì 29 giugno. Il caldo e il mare tengono alla larga i blockbuster con i distributori nostrani che preferiscono non rischiare. Eppure, come accaduto per i nuovi film al cinema da giovedì 22 giugno, tra le uscite di questo weekend ci sono film con cast importanti e premiati in vari festival internazionali.

L’infanzia di un capo

È l’imperdibile della settimana. Brady Corbet, attore lanciato da Mysterious Skin e Melancholia, debutta alla regia con questo dramma storico-orrorifico premiato a Venezia 2015 con il Leone del Futuro. Siamo nella Francia del 1918 e un diplomatico è coinvolto nei negoziati di pace relativi al Trattato di Versailles. I capricci di suo figlio lasciano intravedere la genesi di un mostro. Un ritratto sinistro e avvincente delle origini del male. Nel cast Robert Pattinson, Liam Cunningham e Bérénice Bejo.

Il tuo ultimo sguardo

Sean Penn torna alla regia con un film d’amore e guerra, fischiatissimo a Cannes 2016. Protagonisti Charlize Theron e Javier Bardem, due medici di un’associazione umanitaria impegnati in un ospedale da campo in Liberia. Tra passato e presente, ad ogni missione la loro love story si disintegra e rinasce con forza. Il cast è completato da attori del calibro di Jared Harris, Jean Reno e Adèle Exarchopoulos.

Tutti i nuovi film al cinema da giovedì 29 giugno

Codice criminale

La famiglia Cutler è un clan nomade che vive fuori dalla legge nel cuore della ricca campagna inglese. Il patriarca è Colby (Brendan Gleeson), spietato e brutale. L’erede è Chad (Michael Fassbender), che per sua moglie e i suoi figli sogna un futuro diverso. Un family crime drama che qui a bottega non ha convinto molto: la recensione di Codice criminale spiega perché.

Le Ardenne

Datato 2015, arriva soltanto adesso nelle nostre sale questo noir notturno firmato dal belga Robin Pront, basato sulla pièce teatrale dell’attore Jeroen Perceval. In un’Anversa oscura e asfissiante, i fratelli Kenny e Dave sono protagonisti di una rapina andata male. Il primo finisce in carcere, il secondo scappa con Sylvie, la fidanzata di suo fratello. Ben presto, il passato tornerà a bussare alle loro porte. Scovatelo in sala perché merita.

Bedevil – Non installarla

Esce su 230 schermi il cyber horror tecnologico di Abel e Burlee Vang. Al centro del racconto c’è una app diabolica simil-Siri, in grado di sondare le paure più profonde di chi la usa e di renderle reali. Alice (Saxon Sharbino) e i suoi amici dovranno lottare per cercare di sconfiggere questa pericolosa presenza paranormale.

I nuovi film al cinema da giovedì 29 giugno

Ninna Nanna

L’opera prima di Dario Germani e Enzo Russo affronta un argomento difficile e poco raccontato: la depressione post-parto. Anita (Francesca Inaudi) è una giovane donna pronta a vivere la maternità. Ma subito dopo l’arrivo della figlia Gioia, qualcosa si incrina: ai suoi occhi quella bimba diventa un piccolo “mostro”. Nel cast anche Fabrizio Ferracane, Nino Frassica, Maria Rosaria Omaggio e Guia Jelo.

2:22 – Il destino è già scritto

La doppia ora di Dylan Branson (l’olandese Michiel Huisman), controllore del traffico aereo al JFK di New York. Quando si rende conto che le sue giornate sono scandite dal replicarsi di eventi apparentemente casuali ma in realtà sempre identici ogni giorno allo stesso orario, la tensione e i colpi di scena diventano inevitabili.

The Latin Dream

Fernando Sosa, un passato da calciatore e un presente da osannato maestro di salsa acrobatica, ci introduce nel mondo delle competizioni di ballo. Al suo fianco c’è la partner Sharon, almeno fino a quando Fernando non incrocia sulla sua strada Carolina, una ragazza di provincia che gli farà cambiare prospettiva. Lo scult della settimana.