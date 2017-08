0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’estate sta finendo e i nuovi film al cinema da giovedì 31 agosto lo dimostrano. Un ghiotto antipasto della stagione 2017-2018 ormai alle porte. Su tutti spicca il ritorno di Christopher Nolan, che sbarca su 600 schermi con il suo primo war movie. Ma a rompere il lungo digiuno estivo ci pensano soprattutto due film italiani da non perdere: A Ciambra di Jonas Carpignano e Easy di Andrea Magnani.

Dunkirk

La lotta per la salvezza secondo Christopher Nolan. Maggio, 1940. Lo scenario è la spiaggia di Dunkerque. Da una parte il mare e i militari belgi, francesi e inglesi; dall’altra l’esercito della Wehrmacht. Il Canale della Manica è l’unica via di fuga. Un kolossal bellico imperdibile, con un cast che include Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh e Harry Styles. Da vedere su grande schermo, possibilmente nella versione IMAX 70mm.

A Ciambra

Classe 1984, Jonas Carpignano è uno dei più talentuosi registi italiani della sua generazione. Già autore dell’apprezzato Mediterranea, espande un suo cortometraggio precedente per raccontare il percorso di formazione di Pio, un ragazzino della comunità rom di Gioia Tauro. Martin Scorsese, coproduttore esecutivo, l’ha definito “un film bello e commovente”.

I nuovi film al cinema da giovedì 31 agosto

Easy – Un viaggio facile facile

Film-rivelazione del Festival di Locarno, l’esordio di Andrea Magnani è una commedia on the road insolita nel panorama del nostro cinema. Il protagonista è Isidoro detto Easy (uno straordinario Nicola Nocella), 35enne depresso, ex promessa dell’automobilismo, che vive con la mamma e medita il suicidio. La sua vita cambia quando il fratello, imprenditore senza scrupoli, gli offre di attraversare i Carpazi alla guida di… un carro funebre.

La vita in comune

Il terzo titolo italiano della settimana è il nuovo film di Edoardo Winspeare, fresco di presentazione alla Mostra di Venezia. Film gemello del precedente In grazia di Dio, vira verso la commedia con una love story tra sogno e realismo. Protagonista il sindaco di una cittadina pugliese che trova un inaspettato alleato nell’ex marito (criminale) della donna di cui è follemente innamorato.

Un profilo per due

La commedia francese funziona sempre al botteghino. Lo dimostra questo aggiornamento del Cyrano ai tempi dei social. Il grande Pierre Richard indossa i panni di un vedovo 80enne che conosce una giovane donna su un sito di incontri online. Quando lei gli chiede di vedersi, Pierre non potrà fare altro che mentire…

Tutti i nuovi film al cinema da giovedì 31 agosto

Félicité

Félicité è una donna libera e orgogliosa che lavora come cantante in un locale di Kinshasa. La sua vita pacifica viene sconvolta quando il figlio quattordicenne rimane vittima di un incidente. Riuscirà a superare il proprio smarrimento e a ritrovare sé stessa grazie all’amore. Vincitore dell’Orso d’argento alla Berlinale 2017, l’omaggio del francese Alain Gomis a “tutte quelle donne che non accettano alcun compromesso, che affrontano tutto a testa alta e che si rifiutano di arretrare anche di fronte alle difficoltà”.

La principessa e l’aquila

Aisholpan vive in Kazakistan, ha 13 anni e un sogno: diventare un’addestratrice di aquile. Sfidando una tradizione millenaria che vuole il mestiere riservato agli uomini, farà qualsiasi cosa per partecipare al Festival dell’Aquila Reale. Contro tutto e tutti. Nella versione italiana la voce narrante è della cantante Lodovica Comello.

La storia dell’amore

Radu Mihaileanu, il regista di Train de Vie e Il concerto, torna con una love story divisa tra la Polonia ai tempi della Seconda guerra mondiale e la New York di oggi. Protagonisti sono un vecchio immigrato polacco ebreo (Derek Jacobi), separato dal suo grande amore dall’avanzata del Nazismo, e un’adolescente (Sophie Nélisse) nipote di quella stessa donna, bellissima e volubile, che aveva stregato il cuore dell’uomo.

Open Water 3

Horror di uomini e squali, un classico del genere. Stavolta in Australia e in versione found footage, sul set di un video subacqueo da usare come provino per un reality show estremo. Qualcosa però non va per il verso giusto e la registrazione dei tre giovani protagonisti diventerà un diario agghiacciante.