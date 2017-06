0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono appena otto i nuovi film al cinema da giovedì 8 giugno. Il blockbuster di turno è La mummia, che apre il Dark Universe della Universal. Oltre 700 le sale a disposizione. L’unico a tener testa a Tom Cruise è il padre disperato Gerard Butler, che arriva su 200 schermi. Gli altri titoli sono tutti inferiori alle cento sale, ma spiccano alcune chicche. Dall’esordio alla regia di Natalie Portman all’imperdibile della settimana: il nuovo film di Cristi Puiu.

La mummia

Il nuovo franchise Universal dedicato ai leggendari mostri dello studio si apre con il remake del classico del 1932. La bellissima Sofia Boutella è la principessa Ahmanet, risvegliata con sete di vendetta dal mercenario Tom Cruise. Nel cast anche Russell Crowe versione enigmatico dottor Jekyll. Per saperne di più, ecco dieci curiosità su La mummia.

Sieranevada

Tre giorni dopo l’attentato contro Charlie Hebdo e quaranta dopo la morte del padre, Lary si ritrova con la sua famiglia per commemorare il genitore. Una riunione che ben presto diventa luogo di incontro e di scontro tra segreti e bugie, passato e presente. Una commedia umana ironica e assurda e uno dei film più belli del concorso di Cannes 2016, diretto da Cristi Puiu.

Tutti i nuovi film al cinema da giovedì 8 giugno

Quando un padre

Gerard Butler è Dane Jensen, uno spietato “cacciatore di teste” completamente assorbito dal lavoro. La sua vita cambia all’improvviso quando il figlio di 10 anni si ammala di cancro. Con la scoperta della malattia, Dane rivede le sue priorità e, a poco a poco, tra padre e figlio inizierà a formarsi un vero rapporto.

Sognare è vivere

Natalie Portman debutta alla regia adattando Una storia di amore e di tenebra di Amos Oz. L’argomento è spinoso e poco raccontato: la storia del nascente stato di Israele, dal 1945 al 1953. Fania (Portman) e Arieh (Gilad Kahana) sono ebrei scappati alle persecuzioni. Con il figlio Amos, tentano di costruirsi un nuovo futuro. Quando l’indipendenza non porta il rinnovato senso della vita che Fania aveva sperato, la donna scivola nella solitudine e nella depressione.

Un appuntamento per la sposa

Ancora Israele e ancora una donna dietro la macchina da presa. Rama Burshtein, acclamata regista di La sposa promessa, dirige una commedia romantica dai risvolti drammatici. Michal ha 32 anni, è un’ebrea ortodossa e ha un solo sogno: il matrimonio. Dopo essere stata lasciata dal suo futuro marito, decide ugualmente di andare avanti con i preparativi. Si sposerà lo stesso nella data prevista, ma non si sa ancora con chi.

I nuovi film al cinema da giovedì 8 giugno

Maria per Roma

Terza regia al femminile della settimana. Karen Di Porto debutta con questa piccola commedia indipendente su un’aspirante attrice buffa e confusa. Nell’arco di una giornata, dalle prime ore del mattino alla notte, si arrangia come può in giro per la Capitale invasa dai turisti.

Due uomini, quattro donne e una mucca depressa

Con Anna Di Francisca (La bruttina stagionata) siamo al quarto film in rosa, stavolta una commedia corale. Edoardo (Miki Manojlovic), compositore in crisi affettiva e creativa, si prende un periodo sabbatico e si rifugia nella Spagna profonda. Qui incontra uno sgangherato coro polifonico, del quale fanno parte quattro donne che cambieranno la sua vita.

Teen Star Academy

Cinquanta teenager, futuri artisti di musica, danza, canto e moda. Una scuola speciale, situata in una città della costa del Sud della Francia. Un compito: diventare star. Ad esaudire questo desiderio, tre docenti: John Savage, Blanca Blanco e Bret Roberts. Il formato talent show approda al cinema.