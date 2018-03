0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono nove i nuovi film al cinema da giovedì 8 marzo. La Giornata internazionale delle donne porta in sala ben tre titoli in tema, con Marco Tullio Giordana e Cristiana Capotondi che affrontano l’argomento scottante delle molestie sul lavoro. Tra due commedie italiane, una francese e una inglese, spicca il ritorno del giustiziere della notte, affidato all’inossidabile icona action Bruce Willis e diretto dallo specialista horror Eli Roth.

Il giustiziere della notte

Da Charles Bronson a Bruce Willis, questa volta per la regia di Eli Roth. Il remake del classico revenge movie del 1974 diventa nelle mani del regista di Cabin Fever, Hostel e The Green Inferno un action ironico sulla propaganda delle armi e l’ossessione per il controllo e la giustizia tutta americana.

Nome di donna

Cristiana Capotondi si conferma una delle migliori attrici italiane. Nell’epoca di #MeToo e dello scandalo Weinstein, fa coppia con Marco Tullio Giordana (Lea, Romanzo di una strage, La meglio gioventù) per questo dramma che vuole sensibilizzare sul mobbing e sulla necessità di solidarietà tra donne vittime di molestie.

Vengo anch’io

La coppia comica formata da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sbarca al cinema. La loro commedia on the road in stile Little Miss Sunshine racconta di una famiglia disfunzionale che rivendica il diritto alla felicità di ogni essere umano. Divertenti apparizioni di Aldo Baglio, Alessandro Haber, Ambra Angiolini, Francesco Paolantoni e Vincenzo Salemme.

I nuovi film al cinema da giovedì 8 marzo

Anche senza di te

Francesco Bonelli, alla sua opera prima, mette in scena il difficile rapporto tra genitori e insegnanti. Una commedia sentimentale a sfondo sociale con Myriam Catania nei panni della maestra elementare prossima alle nozze con Matteo Branciamore e Nicolas Vaporidis in quelli del collega che le fa sognare una scuola diversa.

Ricomincio da noi

Arriva al cinema la commedia brillante e agrodolce sulla terza età diretta da Richard Loncraine. I magnifici Imelda Staunton e Timothy Spall sono i protagonisti di una tenera love story, che sboccia quando lei scopre il tradimento del marito (con il quale è sposata da 40 anni) e si trasferisce dalla sorella hippy (Celia Imrie). Per la serie, non è mai troppo tardi.

Benvenuti a casa mia

Dal regista di Non sposate le mie figlie!, una feel-good comedy francese che vuole abbattere il razzismo e il problema dell’integrazione, che affligge non soltanto l’Italia. Christian Chevalier è l’intellettuale progressista Jean-Etienne Fougerole, che per convenienza politica (ricordate Gino Cervi con Totò ne Il coraggio?) accetta di ospitare a casa sua una famiglia Rom.

Tutti i nuovi film al cinema da giovedì 8 marzo

The Lodgers – Non infrangere le regole

L’horror della settimana è un racconto gotico ambientato nell’Irlanda del primo ʼ900. La vicenda di due gemelli orfani, Rachel (Charlotte Vega) e Edward (Bill Milner), che a causa di una maledizione che grava sulla loro famiglia, sono tenuti prigionieri in casa per espiare le colpe dei loro antenati. Proveranno a cambiare le cose ma i risultati saranno da brividi.

Contro l’ordine divino

In occasione dell’8 marzo, arriva in sala la commedia sul diritto di voto e la lotta per l’uguaglianza delle donne svizzere. Al centro della storia c’è Nora, una giovane casalinga e madre che nel post-68 delle rivolte sociali, inizia a lottare pubblicamente per il suffragio, su cui gli uomini sono chiamati a esprimersi il 7 febbraio 1971.

Eterno femminile

Altro film al cinema per la Giornata internazionale delle donne. Stavolta un biopic dedicato alla figura di Rosario Castellanos (Karina Gidi), una delle più grandi scrittrici messicane del ventesimo secolo. Introversa ma appassionata studentessa di filosofia in una società patriarcale, Castellanos ha raccontato nelle sue opere la maternità e l’essere donne, madri e consapevoli del ruolo che si è scelto di avere nella società.