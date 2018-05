0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’onda lunga degli Avengers incide ancora una volta sui nuovi film al cinema dal 10 maggio. L’attesa è tutta per la seconda parte del film di Sorrentino su Berlusconi (510 le sale a disposizione), inspiegabilmente diviso in due capitoli. Al suo fianco spiccano due commedie italiane opere di youtuber passati al cinema, ovvero Frank Matano e il Terzo Segreto di Satira. Vedremo se il botteghino sorriderà loro o proseguirà il destino infelice sul grande schermo che ha già bocciato The Pills e The Jackal.

Loro 2

Tristezza abissale e solitudine disperata nella seconda parte dello sgangherato biopic di Paolo Sorrentino dedicato a Silvio Berlusconi (Toni Servillo). Dai festini di Roma e Porto Rotondo alle apparizioni di Mike Bongiorno e Fedele Confalonieri, l’opera del regista di La grande bellezza prende compiutamente forma. Può piacere o far schifo, ma resta comunque da vedere.

Si muore tutti democristiani

Il collettivo milanese Il Terzo Segreto di Satira passa da YouTube al cinema: cambia poco la sostanza, una commedia a sfondo sociale che fa ridere a denti strettissimi. In fondo si parla come nelle loro pillole: giovani creativi al lavoro, sogni e delusioni, etica ed aspettative. Oltre a Valentina Lodovini e Francesco Mandelli, apparizioni speciali di Paolo Rossi, Lilli Gruber e Peter Gomez.

I nuovi film al cinema dal 10 maggio

Tonno spiaggiato

Dopo Sono tornato, Frank Matano si mette in proprio. Il comico ex “Iena” debutta in solitaria con una black comedy “che aspira goffamente ad essere una tragedia”. La storia è quella di un ragazzo che per riconquistare la ragazza che l’ha lasciato, escogita un piano diabolico: ucciderle tutti i parenti per rivederla ai funerali. Ma l’affetto per la vulcanica e bizzarra zia Nanna (Lucia Guzzardi) complica le cose.

Show Dogs – Entriamo in scena

La (terrificante) animazione della settimana è una spy-story canina che combina attori in carne e ossa e animali parlanti in salsa commedia action. Le voci italiane sono, tra gli altri, di Giampaolo Morelli, Cristiano Malgioglio, Barbara d’Urso, Marco Bocci e Giulio Berruti. Lo sbirro protagonista è Will Arnett.

Benvenuto in Germania!

La commedia d’immigrazione ed integrazione è un territorio pericoloso, sul quale scivola questo film tedesco (campione d’incassi in patria) trionfo del politicamente corretto. Simone Verhoeven racconta la storia di un ragazzo nigeriano accolto in una traballante famiglia tedesca, nella quale porterà pace e tranquillità.

Tutt i nuovi film al cinema dal 10 maggio

La banalità del crimine

Secondo film del regista indipendente Igor Maltagliati. Un thriller su un gruppo di “spazzini” del crimine che si ritrova a fare il passo più lungo della gamba nel sottobosco criminale dominato dallo spietato Straniero. L’unico nome “di richiamo” nel cast è Marco Leonardi, attore calabrese ammirato in Anime nere.

Il dubbio – Un caso di coscienza

Passata nella sezione Orizzonti alla Mostra di Venezia 2017 (dove ha vinto due premi), la tragedia del regista iraniano Vahid Jalilvand colpisce nel segno. Navid Mohammadzadeh è un patologo forense che, coinvolto in un incidente, si ritiene responsabile della morte di un bambino di otto anni. Un dramma morale su colpa e verità. Da vedere.

Le grida del silenzio

Esordio della regista indipendente Sasha Alessandra Carlesi. Un film generazionale d’amore e paure su sette ragazzi della Roma bene che passano un week-end in mezzo alla natura. Ragazzi apparentemente felici e soddisfatti dalla loro vita: in realtà, niente è come sembra.