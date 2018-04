1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono ben dodici i nuovi film al cinema dal 12 aprile. Tantissime uscite per i gusti più disparati. Il maggior numero di schermi lo conquistano il nuovo blockbuster di Dwayne Johnson e il ritorno alla commedia di Daniele Luchetti. Ma attenzione perché i film più interessanti della settimana arrivano in pochissime copie e portano le firme di Silvia Luzi e Luca Bellino, Kim Ki-duk e Robert Guédiguian.

The Silent Man

Liam Neeson molla per un attimo il ruolo di last action hero per un biopic dedicato al più famoso informatore segreto della storia degli Stati Uniti: Mark Felt. Fu lui, vice-direttore dell’FBI, la gola profonda che fece esplodere lo scandalo Watergate negli anni ’70. Rimasta avvolta nel mistero per oltre trent’anni, la sua identità è stata rivelata soltanto nel 2005. Dirige Peter Landesman, il cronista passato alla regia nel 2013 con Parkland.

Io sono Tempesta

Amara commedia all’italiana di Daniele Luchetti con il mattatore Marco Giallini affiancato da Elio Germano ed Eleonora Danco. Tempesta è Numa, un affarista multimiliardario condannato a scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza. Qui conosce Bruno, e scoprirà che tra ricchi e poveri, forse, non c’è poi così tanta differenza.

Il cratere

Rosario è un venditore ambulante di peluche alle feste di paese e riversa tutte le sue speranze di riscatto nella figlia Sharon, 13 anni e un talento per il canto. Fino a quando l’ossessione non si scontra con la ribellione. Due non-attori straordinari e un impressionante saggio di messa in scena: l’esordio nel cinema di finzione di Silvia Luzi e Luca Bellino è l’imperdibile della settimana.

I nuovi film al cinema dal 12 aprile

Rampage – Furia animale

Da un celebre videogame arcade anni Ottanta, Dwayne Johnson è uno scienziato palestrato che vuole salvare un gorilla gigante diventato feroce a causa di un azzardato esperimento genetico. Diventerà pure un campione d’incassi al box-office americano, ma è sgangherato e inutile, e fa rivalutare persino Congo di Frank Marshall.

The Happy Prince

Ruper Everett debutta alla regia con un romantico biopic dedicato agli ultimi giorni di Oscar Wilde. Un film sulla libertà e contro ogni discriminazione, arricchito da uno strepitoso cast all-British che include Colin Firth, Emily Watson, Edwin Thomas, Colin Morgan e Tom Wilkinson.

La casa sul mare

Robert Guédiguian racconta Marsiglia e il suo meticciato, la povera gente e i suoi attori. In questo caso tre fratelli (Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Anaïs Demoustier), riuniti intorno all’anziano padre, la cui vita viene sconvolta da un arrivo imprevisto dal mare. Un grande atto d’amore per il cinema, una metafora sul senso della parola “casa”.

Nuovi film al cinema: per i bambini c’è Sherlock Gnomes

Il prigioniero coreano

Aspettava nel cassetto dal 2016 l’ultimo film di Kim Ki-duk. Il racconto potente e disilluso di un pescatore nordcoreano che naufraga sulle coste della Corea del Sud. Le contraddizioni delle due Coree intrappolate in una rete che soffoca, tra ideologie e affetti, comunisti e capitalisti. Un Kim così non si può ignorare: da vedere.

Il viaggio delle ragazze

Successo afro-americano dell’estate 2017, la sboccata commedia on the road dello specialista del genere black Malcolm D. Lee riunisce Jada Pinkett Smith, Queen Latifah, Regina Hall e Tiffany Haddish. Quattro amiche che vanno a New Orleans per spassarsela e riscoprire la gioia di vivere.

Sherlock Gnomes

Dal regista del primo Kung Fu Panda, un’avventura animata tutta per i più piccoli. Lo gnomo del titolo è un investigatore privato chiamato da due nani da giardino per indagare sulla misteriosa scomparsa degli altri ornamenti che arricchiscono il verde delle nostre case.

Le guerre horrende

Giulia Brazzale e Luca Immesi dirigono una favola nera nell’anniversario dei cento anni della fine della Grande Guerra. Una commedia noir in cui il Capitano (Livio Pacella) e lo Scudiero (Désirée Giorgetti) raccontano le memorie del conflitto a un pubblico di animali immaginari. Fino a quando un paracadutista fascista smemorato (Dario Leone) arriva nel loro bosco.

Icaros: A Vision

La realtà è allucinazione: arriva nelle sale italiane il film che racconta l’esperienza dell’Ayahuasca e le comunità indigene dell’Amazzonia da cui proviene. Presentato al Tribeca, il viaggio mistico-psichedelico di Leonor Caraballo e Matteo Norzi nella giungla peruviana vede nel cast anche Filippo Timi.

Transfert

Un curioso thriller psicologico alla catanese. L’esordio di Massimiliano Russo è un piccolo film indipendente su un giovane psicoterapeuta alle prime armi (Alberto Mica) la cui vita viene sconvolta dai casi dei suoi pazienti. Un film-cervello pieno di mistero e colpi di scena.