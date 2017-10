0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono nove i nuovi film al cinema dal 12 ottobre. Il testa a testa è tra il thriller L’uomo di neve (circa 380 schermi) e i ninja supereroi versione Lego (330 copie). A sorpresa, sono ben 340 le sale a disposizione di Nove lune e mezza, esordio alla regia di Michela Andreozzi che punta a rialzare la media delle commedie italiane dell’ultimo anno.

L’uomo di neve

Dal bestseller dello scrittore norvegese Jo Nesbø, un nordic noir diretto da Tomas Alfredson (Lasciami entrare, La talpa) con Michael Fassbender nei panni dello stravagante (e sbronzo) detective Harry Hole. Dovrà dare la caccia a un serial killer e diventare lui stesso una preda. Nel cast Charlotte Gainsbourg, Rebecca Ferguson e J.K. Simmons.

Lego Ninjago: Il film

Capitanati dal prode Lloyd (versione Ninja Verde), i mattoncini tornano al cinema per una nuova missione pericolosa. Dopo The Lego Movie e The Lego Batman Movie, stavolta dovranno difendere la città di Ninjago dagli attacchi del malvagio Garmadon.

I nuovi film al cinema dal 12 ottobre

Nove lune e mezza

Michela Andreozzi scrive, dirige e interpreta una commedia su maternità surrogata, utero in affitto e omogenitorialità. Andreozzi e Claudia Gerini sono Tina e Livia, due sorelle diverse sposate con Gianni (Lillo Petrolo) e Fabio (Giorgio Pasotti). Tina non può avere figli e su consiglio di un amico ginecologo gay (Stefano Fresi), si farà aiutare proprio dalla sorella che porterà avanti la gravidanza al posto suo. Le cose, ovviamente, non saranno così semplici come previsto.

40 sono i nuovi 20

Alice è una mamma neo-divorziata che nel giorno del suo quarantesimo compleanno, si innamora di un ragazzo molto più giovane di lei. Quest’incontro rivoluzionerà completamente la sua vita, soprattutto quando l’ex marito decide di fare marcia indietro chiedendole di tornare insieme. Reese Witherspoon torna alla commedia romantica, il genere con cui ha fatto fortuna.

Il palazzo del Viceré

Epico melodramma in costume su una fase cruciale della storia indiana: l’indipendenza del 1947 e la separazione del Pakistan. Sullo sfondo della Viceroy’s House di Delhi, la regista Gurinder Chadha (Sognando Beckham) racconta le negoziazioni tra l’ultimo viceré britannico Lord Mountbatten (Hugh Bonneville) e i leader politici indiani Nehru, Gandhi e Jinnah.

Tutti i nuovi film al cinema dal 12 ottobre

Nico, 1988

Miglior film della sezione Orizzonti alla Mostra di Venezia, il biopic di Susanna Nicchiarelli arriva in appena 16 sale in tutta Italia. Un road movie biografico sulla modella e cantante Christa Päffgen, in arte Nico (una strepitosa Trine Dyrholm): musa di Andy Warhol, cantante dei Velvet Underground, donna dalla bellezza leggendaria, qui ritratta nell’ultima parte della sua vita prima della morte causata da un’emorragia cerebrale.

Dove non ho mai abitato

Paolo Franchi (E la chiamano estate, Nessuna qualità agli eroi) dirige Emmanuelle Devos e Fabrizio Gifuni in un passionale dramma borghese. Lei è Francesca, figlia di un architetto di grande fama. Lui è Massimo, il “delfino” del padre della donna. Richiamata a Torino dai malanni del genitore, Francesca dovrà fare i conti con la sua vita, le scelte compiute e un sentimento inaspettato. È il nostro imperdibile della settimana.

L’altra metà della storia

Dal bestseller Il senso di una fine di Julian Barnes, un adattamento tutto dramma, sentimento e nostalgia firmato Ritesh Batra (Lunchbox). Jim Broadbent è Tony Webster, un anziano divorziato e solitario. La sua tranquilla esistenza viene sconvolta quando viene a sapere che la madre della ragazza con cui stava ai tempi dell’università, gli ha lasciato in eredità un diario. L’incontro con la misteriosa ed enigmatica Veronica (Charlotte Rampling) farà riaffiorare dal passato segreti ritenuti ormai sepolti.

Made in China Napoletano

Il cinema regionalistico torna in sala con l’esordio alla regia del comico Simone Schettino. Una commedia ai tempi della crisi su un negoziante di giocattoli pieno di debiti che, insieme ad un gruppo di amici, decide di progettare un grande colpo. Ma qualcosa va storto e il malcapitato finisce in coma: al suo miracoloso risveglio troverà una realtà completamente diversa…