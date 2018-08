0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono sei i nuovi film al cinema dal 14 agosto. L’incredibile esordio di Shark – Il primo squalo (che ha totalizzato quasi 2 milioni di euro) ha evidenziato come l’emorragia di spettatori non sia dovuta al periodo estivo, ma alle offerte proposte. Il pubblico, in estate, ha voglia di cinema, indipendentemente dal mese. Il ritorno di Ant-Man potrebbe far segnare un altro fine settimana positivo sul grande schermo.

Ant-Man and the Wasp

Il ventesimo film dell’Universo Cinematografico Marvel è parallelo alle vicende di Avengers: Infinity War e sarà seguito da Captain Marvel a marzo 2019. Scott Lang (Paul Rudd) è agli arresti domiciliari, ma fugge quando ritrova Wasp (Evangeline Lilly) e suo padre Hank Pym (Michael Douglas). I due sono intenzionati a entrare nel regno quantico per cercare la loro madre e moglie, che vi si è persa anni addietro. Nel frattempo, però, la misteriosa guerriera Ghost (Hannah John-Kamen) tenta di ostacolare i loro piani.

The End? L’inferno fuori

L’horror italiano rivelazione dell’anno. Diretto dall’esordiente Daniele Misischia, prodotto dai Manetti Bros., un incubo metropolitano tutto stretto attorno ad Alessandro Roja, un giovane manager rimasto chiuso nell’ascensore del palazzo dove lavora. Dallo spazio angusto della cabina, dovrà fronteggiare la minaccia zombie dei suoi ex colleghi, mutati da un virus che ha mandato in subbuglio la Capitale. Da non perdere.

I nuovi film al cinema dal 14 agosto

Darkest Minds

Dalla serie letteraria young adult di Alexandra Bracken, un teen drama ambientato in un mondo distopico dove domina il potere femminile. La sedicenne Ruby (Amandla Stenberg) è fra i pochissimi giovani scampati a una pandemia che ha sterminato il 98% della popolazione sotto i 20 anni, lasciando ai sopravvissuti straordinari superpoteri. Le autorità hanno deciso di eliminare i più pericolosi e internare gli altri, ma Ruby riesce a scappare e si unisce a un gruppo di giovani fuggiaschi, alla ricerca di un rifugio sicuro.

Crazy & Rich

Dal romanzo best seller Asiatici ricchi da pazzi di Kevin Kwan, una storia d’amore (e soldi) diretta dal regista Jon M. Chu. Rachel è una ragazza newyorkese che accompagna il fidanzato Nick al matrimonio del suo migliore amico a Singapore. Per la prima volta nel paese asiatico, scoprirà alcuni segreti di famiglia di Nick e dovrà affrontarne la temibile madre e futura suocera, che disapprova il loro legame. Al cinema dal 16 agosto.

Nuovi film al cinema: agosto 2018 tra horror e supereroi

La vera storia di Olli Mäki

Due anni dopo il premio vinto a Un Certain Regard del Festival di Cannes 2016, arriva in Italia la parabola del pugile finlandese che nel 1962 deve competere per il titolo di campione nella categoria dei pesi piuma. Mentre i preparativi per l’incontro vanno avanti, Olli preferirebbe stare con la fidanzata Raija ma la sua vita con lei in campagna si rivela incompatibile con il mondo del pugilato di Helsinki. Girato in un elegante bianco e nero, il racconto di un meraviglioso fallimento. Dal 16 agosto al cinema.

Most Beautiful Island

L’esordio alla regia dell’affascinante attrice spagnola Ana Asensio è un thriller intimista e al femminile che racconta i temi dell’immigrazione e della crisi economica da una prospettiva inedita. Luciana, una giovane spagnola da poco arrivata a New York e in fuga dal proprio passato, riceve una proposta economicamente irrinunciabile. Le vengono offerti duemila dollari per andare ad una festa “esclusiva” vestita elegante: nessun contatto fisico, dovrà solo “reggere il gioco” degli ospiti. Luciana accetta ma la festa conduce ad una stanza misteriosa: la suspense va oltre ogni immaginazione. In sala dal 16 agosto.