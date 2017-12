0 CONDIVISI Condividi Tweet

Natale è alle porte e i nuovi film al cinema dal 14 dicembre si assottigliano. Le guerre stellari per il botteghino, complici le 860 sale in cui viene distribuito il nuovo Star Wars, costringono il pubblico italiano a scelte obbligate. Insieme agli ultimi Jedi, arrivano infatti i tre cinepanettoni griffati De Sica, Boldi e De Laurentiis, che a sua volta sfrutta la coppia dei Natali passati. L’altro classico natalizio è Woody Allen, che in quanto tale non è proprio una boccata d’aria fresca.

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Rian Johnson (Looper) balza al comando della saga e ne stravolge (con ironia) alcuni capisaldi, come le scelte dei Jedi. Ai nuovi personaggi di Il risveglio della Forza si aggiungono quelli di Laura Dern e Benicio del Toro. L’esordio di mercoledì 13 dicembre è stato col botto: 1.2 milioni di euro.

La ruota delle meraviglie

Che Natale sarebbe senza Woody Allen? Stavolta la sua musa è Kate Winslet, un’ex attrice diventata cameriera e sposata con un giostraio (James Belushi). Quando la figlia Juno Temple ritorna nella suggestiva Coney Island degli anni ’50, innesca l’inevitabile giostra dei sentimenti (narrata dal bagnino Justin Timberlake).

I nuovi film al cinema dal 14 dicembre

Poveri ma ricchissimi

Stessi interpreti del primo capitolo e stesso titolo (superlativo a parte), cambia solo il nome di Fausto Brizzi cancellato dal trailer per lo scandalo molestie. Christian De Sica ed Enrico Brignano in sordina con la famiglia Tucci che auto-proclama l’indipendenza del proprio paese stile Brexit.

Super Vacanze di Natale

Un blob a cura di Paolo Ruffini che ripercorre 35 anni di cinepanettoni. Aurelio De Laurentiis gioca al risparmio e porta al cinema un’antologia che parte dal cult del 1983 e arriva alle recenti commedie natalizie Filmauro. Ne hanno preso le distanze (giustamente) persino Boldi, De Sica e Neri Parenti.

Natale da chef

Cinepanettone 3, la ricetta tradizionale: Neri Parenti alla regia, Massimo Boldi protagonista, gag e battute trucide. Una commedia degli equivoci culinaria con “Cipollino” versione chef disastroso che si ritrovare a curare il catering del G7. Nel cast Biagio Izzo, Dario Bandiera ed Enzo Salvi.

Tutti i nuovi film al cinema dal 14 dicembre

Belle Dormant – Bella addormentata

Il regista spagnolo Adolfo Arrieta realizza una curiosa e sorprendente favola a passo di swing. Protagonista il principe Egon di Lettonia, determinato a trovare il regno di Kent, dove la principessa Rosemunde e la sua corte da cento anni dormono per via di un incantesimo. Scovatelo in sala, ne vale la pena.

La poltrona del padre

Un insolito documentario firmato da Àlex Lora e Antonio Tibaldi. Accompagnati dai responsabili di una ditta di pulizie, i registi entrano nella casa dei gemelli ebrei ortodossi Abraham e Shagra: per anni, dalla morte dei genitori, i due hanno accumulato di tutto nella loro abitazione di Brooklyn…

L’assoluto presente

Dalle parole di Umberto Galimberti, il nuovo film di Fabio Martina è ispirato a un fatto di cronaca accaduto nel 2007 a Verona. Durante una notte folle, tre ragazzi pestano uno sconosciuto. I momenti precedenti e quelli successivi all’aggressione mostreranno una realtà del tutto inaspettata.