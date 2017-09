0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono otto i nuovi film al cinema dal 14 settembre. Uscendo in circa 750 sale, Cars 3 è il titolo di punta della settimana. Riuscirà a scalzare dalla vetta del box office Cattivissimo me 3? In questo animato duello provano ad inserirsi Tom Cruise versione narcotrafficante e il prequel del celebre horror Non aprite quella porta, entrambi sopra le 200 copie. Tre gli italiani in sala. Attenzione alla sorpresa: potrebbe avere il volto di Diane Keaton.

Cars 3

Terzo capitolo delle avventure delle macchine parlanti di casa Pixar. Stavolta Saetta McQueen è alle prese con una storia di caduta e riscatto tra nostalgia e progresso: ritiratosi dalle piste all’apice del successo, ritrova se stesso grazie al suo vecchio mentore e a una nuova allenatrice. J-Ax e La Pina sono le new entry, oltre alla guest star Sebastian Vettel.

Appuntamento al parco

Una commedia sentimentale per la terza età che farà la fortuna degli esercenti nella programmazione pomeridiana. Protagonisti Diane Keaton e Brendan Gleeson: lei vedova americana sommersa dai debiti, lui burbero irlandese che vive accampato in una capanna di un parco al centro di una speculazione edilizia. Si conoscono, si attirano, riscoprono l’amore e la giusta causa per cui lottare.

I nuovi film al cinema dal 14 settembre

Barry Seal – Una storia americana

Tra American Hustle e Quei bravi ragazzi, l’action thriller di Doug Liman (Edge of Tomorrow – Senza domani) è ispirato alla vera vicenda di Barry Seal (Tom Cruise). Un pilota e corriere della droga, reclutato dalla CIA per mettere a segno una delle operazioni più incredibili della storia dell’agenzia: sconfiggere il governo sandinista in Nicaragua.

Gatta Cenerentola

L’imperdibile della settimana (e qui spieghiamo perché). Fresco degli applausi ricevuti alla Mostra di Venezia in Orizzonti, il cartoon tutto italiano è una favola musical-noir basata sulla fiaba di Giambattista Basile contenuta in Lo cunto de li cunti (che ispirò anche l’omonimo classico teatrale di Roberto De Simone).

Veleno

Il secondo film napoletano della settimana è un dramma di denuncia firmato Diego Olivares (I cinghiali di Portici). Nella Terra dei Fuochi, l’allevatore Cosimo (Massimiliano Gallo) rifiuta di svendere la sua terra alla famiglia del giovane candidato sindaco (Salvatore Esposito). Quando scopre di essere malato di tumore, la moglie (Luisa Ranieri) porterà avanti la sua battaglia.

Leatherface

Dai registi di Inside – À l’intérieur, il settimo sequel ufficiale della saga di Faccia di cuoio è una premessa agli eventi di Non aprite quella porta, classico horror di Tobe Hooper. Un viaggio on the road alle radici del male, che svela come e perché il futuro cannibale del Texas armato di motosega sia divenuto tale.

Walk With Me – Il potere della Mindfulness

Documentario dedicato alla figura di Thich Nhat Hanh, monaco buddista zen famoso in tutto il mondo come “il padre della consapevolezza” e “l’altro Dalai Lama”. I membri della sua comunità, nel tempio di Plum Village nelle campagne della Francia, hanno rinunciato ai propri beni e si sono votati alla pace. Voce narrante di Benedict Cumberbatch.

Fuori c’è un mondo

Il regista indipendente modenese Giovanni Galletta dirige un dramma sentimentale sul mistero della vita e la ricerca della felicità. Gabriele è uno scrittore appena uscito da un forte stato di depressione. L’incontro fortuito con il clochard Lorenzo lo porterà a conoscere Valentina, la figlia del barbone di cui in breve si innamora.