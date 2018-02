1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono sei i nuovi film al cinema dal 15 febbraio. In realtà anticipati al 14 per sfruttare il traino di San Valentino. Il maggior numero di sale spetta a Gabriele Muccino e il suo cast all-star tutto italiano. Seguono il nuovo supereroe black della Marvel e il vero imperdibile della settimana, il premiatissimo Leone d’oro di Guillermo del Toro che avrà circa 270 schermi a disposizione. Almeno per ora, in attesa della Notte degli Oscar.

Black Panther

L’operazione politicamente corretta della Marvel porta sul grande schermo il primo superhero afro-americano della storia, creato nel 1966 da Stan Lee e Jack Kirby. Chadwick Boseman guida il pubblico nel fantastico regno di Wakanda, tra familiari, amici e nemici a caccia del prezioso vibranio. Operazione riuscita soltanto a metà, ma già osannatissima negli Stati Uniti, dove si prevede incasserà tra i 170 e i 180 milioni di dollari nel weekend.

La forma dell’acqua

Leone d’Oro alla Mostra di Venezia 2017, miglior regia ai Golden Globe, pluricandidato agli Oscar (ben tredici nomination), la romantica e visionaria love story di Guillermo del Toro è da non perdere. Un atto d’amore nei confronti del cinema e della diversità sullo sfondo degli Stati Uniti dominati dall’odio razziale della Guerra fredda. Una versione fantastica e poetica di Cenerentola e Il mostro della laguna nera, con una strepitosa Sally Hawkins e un villain che impressiona: Michael Shannon.

I nuovi film al cinema dal 15 febbraio

A casa tutti bene

Lontano da Hollywood e colpito da una sequenza di flop, Muccino ci riprova. Stavolta ad Ischia, dove riunisce una famiglia allargata – composta da un mega cast tutto italiano – che si ritrova per le nozze d’oro di mamma e papà. Causa mareggiata che annulla le partenze dei traghetti, la reunion si trasforma ben presto in massacro. Parte pacato e divertente, ma quando tutti iniziano a urlare isterici sbanda clamorosamente.

Hannah

Imperdibile della settimana, numero due. Peccato esca in appena venti sale. Andrea Pallaoro, altro talento italiano all’estero (aveva debuttato nel 2013 con Medeas), racconta il tormento di una donna (una straordinaria Charlotte Rampling, Coppa Volpi a Venezia 74) alle prese con le conseguenze dell’arresto del marito. Un thriller emozionale su “una donna intrappolata dalle proprie scelte di vita, paralizzata da insicurezze e dipendenze, dal suo stesso senso di lealtà e devozione”.

San Valentino Stories

Tre registi (Antonio Guerriero, Emanuele Palamara e Gennaro Scarpato) per tre storie d’amore ambientate nella più romantica delle città, Napoli. Dal matrimonio misto tra un cattolico e una buddhista alla love story tra due detenuti, fino al San Valentino di due guide turistiche quarantenni “rovinato” ogni anno da una ragazza etiope. Sarà la fine o un nuovo inizio per le loro storie d’amore? “La commedia romantica + bella dell’anno”, più o meno.