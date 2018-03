0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono ben tredici i nuovi film al cinema dal 15 marzo. Tantissime uscite dominate dal ritorno di Lara Croft (Alicia Vikander prende il posto di Angelina Jolie) e dall’inedita coppia comica formata da Fabio De Luigi e Miriam Leone. Nel mezzo, diversi titoli al femminile (su tutti la Maria Maddalena di Rooney Mara) e alcune chicche da scovare in sala, come l’esordio alla regia di Samuele Sestieri e Olmo Amato.

Tomb Raider

Lara Croft torna per la terza volta sul grande schermo e stavolta ha il corpo di Alicia Vikander (unico vero motivo d’interesse del film). Un action avventuroso che porta alle origini del personaggio (sulle tracce del padre, all’inseguimento di una leggendaria imperatrice) e conferma che, salvo rarissime eccezioni, i videogiochi al cinema proprio non funzionano.

Metti la nonna in freezer

Black comedy italiana con Fabio De Luigi e Miriam Leone. Lui è un maresciallo di Finanza integerrimo e imbranato, lei una bellissima restauratrice in bolletta. Quando le loro strade si incrociano, l’onestà di entrambi viene messa a dura prova. Concept brillante, svolgimento così così. Bello rivedere al cinema Barbara Bouchet e Eros Pagni.

Maria Maddalena

Nel biopic apocrifo di Garth Davis (Lion), Rooney Mara è una Maddalena ribelle e femminista, che sfida la sua famiglia tradizionale e aderisce a un nuovo movimento religioso (e sociale) guidato dal visionario e sciamanico Gesù di Nazareth (Joaquin Phoenix). Può far storcere il naso questo Vangelo tinto di rosa, ma è di indubbia efficacia spettacolare. Location tra le montagne della Basilicata e le bellezze di Napoli.

Rachel

Dall’omonimo romanzo di Daphne du Maurier, un period drama hitchcockiano con Rachel Weisz, Sam Clafin e Pierfrancesco Favino. Amore e ossessione, desiderio e sospetto si intrecciano in uno di quei film medi che con la nuova legge cinema approvata in parlamento vedremo sempre meno in sala.

Oltre la notte

Fatih Akin sembra aver perso lo smalto dei tempi di Solino, La sposa turca, Ai confini del Paradiso e Soul Kitchen. Lo conferma questo ibrido di revenge movie e court drama ispirato da una serie di omicidi xenofobi perpetrata dal movimento neonazista tedesco NSU. Lo tiene a galla soltanto la protagonista Diane Kruger, premiata come miglior attrice al Festival di Cannes 2017.

Un amore sopra le righe

Una storia d’amore lunga 45 anni: Nicolas Bedos dirige e interpreta questa curiosa, travolgente ed imperdibile love story che ha per protagonisti monsieur e madame Adelman. Ovvero il regista/attore e Doria Tiller, sua compagna nella vita reale. Dal 1971 al 2018, la coppia ha condiviso passione, dolori e sorprese.

I racconti dell’Orso

Piccolo caso italiano l’opera prima dei giovani registi romani Samuele Sestieri e Olmo Amato. Finanziato con il crowdfunding e presentato ai festival di Torino e Rotterdam, un “film-laboratorio” misterioso, affascinante ed insolito, la favola di un omino rosso e un monaco meccanico che vagano per boschi, laghi e città abbandonate, cercando di salvare un orso di peluche ferito.

Pertini – Il combattente

La storia del Presidente più amato dagli italiani, firmata Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo. La vicenda personale e politica di un uomo che ha attraversato quasi un secolo, dalle guerre mondiali alle nuove speranze degli anni Ottanta, passando per fascismo e antifascismo, boom economico e terrorismo. Un’icona rock pop, come la definisce Antonello Venditti, che testimonia il suo ricordo insieme a Ricky Tognazzi, Dino Zoff, Emma Bonino, Giorgio Napolitano, Gherardo Colombo e tanti altri.

Visages Villages

Tra documentario e road movie, l’incontro tra la regista francese Agnès Varda (prima regista donna a ricevere il premio Oscar alla carriera) e l’artista JR, fotografo che incolla sui muri di tutto il mondo le stampe dei suoi invisibili. Insieme, i due si mettono in viaggio sulle strade della Francia. Perché se l’arte non può cambiare il mondo, “può cambiare lo sguardo che noi abbiamo sull’altro”.

Surbiles

Le surbiles sono donne che fra il tramonto e l’alba, nel sonno o attraverso l’uso di droghe, abbandonano il loro corpo, penetrano nelle case in cui ci sono dei bambini e succhiano loro il sangue. A queste donne, in passato, in alcuni paesi della Sardegna, veniva attribuita la morte improvvisa e inspiegabile di molti bambini. Giovanni Columbu (Su Re) ricostruisce alcune di queste storie in un documentario tra inchiesta antropologica e horror etnografico. Da vedere.

Rudolf alla ricerca della felicità

Animazione (giapponese) della settimana per i più piccoli (rigorosamente under 12). La storia del gattino Rudolf, micetto che vive una mirabolante avventura quando viene improvvisamente separato dal suo amato padrone. Svegliandosi in un camion diretto verso Tokyo, impaurito e spaesato, impara a mettersi in comunicazione con gli umani, capisce se stesso e ritrova la via di casa, diventando finalmente grande.

Fiore ribelle

Il primo film dedicato al percorso umano e spirituale di Osho, il guru indiano che ha diffuso la sua “scienza della dimensione interiore” in tutto il mondo. Diretto da Krishan Hooda, il biopic ne ripercorre la storia dalla giovinezza all’illuminazione, fino al momento in cui si mette alla guida dei suoi primi discepoli.

Il mio uomo perfetto

La commedia regionalistica torna in sala. Stavolta ambientazione e produzione sono napoletane e la protagonista è Nancy Coppola, cantante neomelodica diventata famosa per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. In questa rom-com è una barista sognatrice alla ricerca dell’uomo ideale. Nel cast tanti volti stracult, da Eva Grimaldi a Francesco Testi.