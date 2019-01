0 CONDIVISI Condividi Tweet

I nuovi film al cinema dal 17 gennaio sono otto e L’agenzia dei bugiardi, commedia con Giampaolo Morelli e Alessandra Mastronardi, appare l’unico in grado di tentare l’assalto alla vetta del botteghino. Se Aquaman e Ralph Spacca Internet continuano a incassare, con il ritorno di M. Night Shyamalan (l’imperdibile della settimana) ci sono il biopic sulla turbolenta vita di Maria Stuarda, due film francesi e tre documentari. Titoli che difficilmente potranno contribuire a mettere un segno positivo al risultato complessivo degli incassi.

Glass

Arriva in sala il sequel di Unbreakable e Split. M. Night Shyamalan riunisce James McAvoy, Bruce Willis e Samuel L. Jackson (con l’aggiunta di Sarah Paulson) per un thriller esplosivo in cui David Dunn si mette a caccia di Crumb, che ha rapito quattro adolescenti per sacrificarli alla Bestia. Entrambi finiscono in un centro psichiatrico, dove si ritrovano al cospetto di Elijah Price. Shyamalan al meglio: da non perdere.

Maria Regina di Scozia

Chi era Maria Stuarda? La risposta nel biopic femminista dell’esordiente Josie Rourke (la sceneggiatura è di Beau Willimon di House of Cards) con Saoirse Ronan a vestire i panni della Regina di Francia, incoronata a 16 anni e vedova a soli 18. Margot Robbie è Elisabetta I, Guy Pearce interpreta il consigliere di corte Cecil e David Tennant la guida della Chiesa Protestante.

L’agenzia dei bugiardi

La commedia degli equivoci di Volfango De Biasi, remake del francese Alibi.com, vede Giampaolo Morelli, Herbert Ballerina e Paolo Ruffini nei panni di agenti specializzati in bugie. La loro agenzia delle menzogne inizia a vacillare quando Morelli, nei panni di Fred, si innamora di Clio (Alessandra Mastronardi), paladina della sincerità. Non tutto funziona, ma almeno si (sor)ride. Ecco la nostra recensione.

Mia e il leone bianco

Un film “che vi toccherà il cuore”: così il documentarista Gilles de Maistre presenta la sua favola ambientalista, realizzata con la consulenza dello zoologo Kevin Richardson, “l’uomo che sussurrava ai leoni”. La storia è quella, toccante e piena di suspense, del legame di amicizia che si crea tra una ragazzina e un leone bianco: per grandi e piccini, una storia vera che vi commuoverà.

La douleur

Dal romanzo autobiografico di Marguerite Duras, Emmanuel Finkiel ricava una straziante storia d’amore, perdita e resistenza ambientata nella Francia del 1944. Mélanie Thierry è la Duras, Emmanuel Bourdieu è lo scrittore Robert Antelme, suo marito: quando l’uomo viene deportato a Buchenwald, lei instaura una relazione con un agente della Gestapo per tentare di salvarlo.

Nuovi film in uscita al cinema gennaio 2019: tre doc in sala

Dove bisogna stare

Daniele Gaglianone, il regista di La mia classe e Pietro, racconta la storia di quattro donne comuni che, di fronte a situazioni di marginalità ed esclusione, hanno deciso di intervenire. Un documentario sulla società civile che accoglie, su quattro persone che non si sono voltate dall’altra parte ma hanno deciso di impegnarsi gratuitamente nella cura e nell’accoglienza di persone migranti.

M.I.A. – La cattiva ragazza della musica

Un racconto fuori dal comune di una popstar fuori dal comune. La storia di M.I.A., la cantante di Paper Planes (146 milioni di visualizzazioni su YouTube): originaria dello Sri Lanka, arrivata da adolescente a Londra, ha dovuto combattere contro i preconcetti e l’industria dei mass media per trovare la sua strada e il successo commerciale. Dirige Steve Loveridge, suo amico e compagno di scuola.

Mountain

La regista Jennifer Peedom ci accompagna sulle cime più alte del mondo con questo documentario narrato da Willem Dafoe. Una vera e propria sinfonia audiovisiva dedicata alle scalate delle cime più impervie, le imprese impossibili di climbers fuori dal comune e altri acrobati che si sono cimentati con le vette più remote. Perché le montagne “sono molto più di una sfida o un avversario da battere”.