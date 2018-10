1 CONDIVISI Condividi Tweet

I nuovi film al cinema dal 18 ottobre sono tredici: un weekend affollato in sala, dove ce n’è per tutti i gusti. Il maggior numero di schermi spetta alla prima prova da regista hollywoodiano di Stefano Sollima, seguito da prodotti per i più piccoli, tra cartoon e anticipazioni halloweeniane. Tre i film italiani in uscita: tutte commedie ma dalle prospettive completamente diverse.

Soldado

Il sequel di Sicario vede Denis Villeneuve sostituito alla regia dal nostro Stefano Sollima, reduce da Gomorra e Suburra. Il risultato è un tosto action con Josh Brolin e Benicio del Toro che combattono con ogni mezzo (legale o meno) i cartelli messicani della droga.

Il verdetto – The Children Act

Dal romanzo di Ian McEwan (edito da Einaudi), un legal drama con un’intensa Emma Thompson. L’attrice interpreta la giudice Fiona Maye, chiamata a esprimersi sul caso di un giovane testimone di Geova che, colpito da leucemia, necessita di una trasfusione, vietata dalla sua religione.

Pupazzi senza gloria

Bollato da più parti come il film più politicamente scorretto dell’anno, il ritorno dei Muppet (dirige Brian Henson, figlio di Jim) è in effetti dissacrante e volgarissimo. Mischia commedia, thriller, giallo, buddy movie, pupazzi e umani: protagonisti Melissa McCarthy e la voce di Maccio Capatonda.

I nuovi film al cinema dal 18 ottobre

Searching

Sua figlia è scomparsa da 48 ore: il suo ultimo indizio è una chiamata persa. Parte da qui il thriller tecnologico di Aneesh Chaganty, raccontato esclusivamente attraverso gli schermi di computer e smartphone. Negli Stati Uniti, il pubblico l’ha amato: costato poco più di un milione di dollari, ne ha incassati la bellezza di 26. Produce Timur Bekmambetov.

In viaggio con Adele

Alessandro Capitani, regista del pluripremiato corto Bellissima, debutta con una dramedy on the road che racconta un argomento delicato come la sindrome di Asperger. Protagonisti Alessandro Haber e Sara Serraiocco, padre e figlia che si conoscono per la prima volta.

Nessuno come noi

Volfango De Biasi, specializzato in cinepanettoni, si tuffa sulla commedia romantica con la coppia Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum. Dalla Torino del 1987 ad oggi, si intrecciano le passioni e gli amori di una galleria di teneri personaggi. Rigorosamente prima dei social.

I nuovi film al cinema dal 18 ottobre

Guarda in alto

Un piccolo film da scovare in sala e sostenere. È l’esordio del giovanissimo talento Fulvio Risuleo, una commedia bizzarra per il cast messo in piedi (Giacomo Ferrara, Aurélia Poirier, Lou Castel), i toni (l’avventura fumettistica e surreale) e l’ambientazione: i tetti di Roma.

Sogno di una notte di mezza età

Una commedia autoironica sulle fantasie maschili con due mostri sacri del cinema francese: Gérard Depardieu e Daniel Auteuil, qui anche regista. Sono gli amici Daniel e Patrick: quando quest’ultimo gli presenta la sua nuova amichetta (la bellissima Adriana Ugarte), Daniel perde la testa.

Piccoli brividi 2: I fantasmi di Halloween

I fantasmi sono tornati: Halloween prende vita nelle nuove avventure tratte dai best seller di R.L. Stine. Stavolta Sonny e Sam fanno scatenare il malefico pupazzo parlante Slappy, che per avere una famiglia mette in atto un diabolico piano sfruttando le possibilità offerte dalla festa delle zucche.

L'Ape Maia – Le Olimpiadi del Miele

L’Ape Maia – Le Olimpiadi del Miele

I più piccoli possono godere di questo cartone animato che ha per protagonista l’ape del celebre anime giapponese degli anni ’70. Stavolta Maia è costretta ad allearsi con alcuni insetti particolari e a vincere una serie di difficili gare pur di salvare il proprio alveare.

Le ereditiere

L’unico titolo “autoriale” della settimana è l’esordio del regista paraguaiano Marcelo Martinessi, presentato in concorso alla scorsa Berlinale dove ha vinto il Premio per la miglior attrice. La strepitosa Ana Brun interpreta Chela, una donna un tempo benestante e ora in difficoltà: il suo nuovo lavoro da autista le farà scoprire un mondo che aveva sempre ignorato.

Il saluto

Il 16 ottobre del 1968, Tommie Smith e John Carlos salivano sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi di Città del Messico, per ricevere la medaglia d’oro e di bronzo. Il loro pugno chiuso, diventato un simbolo epocale, è raccontato in questo documentario da Matt Norman, nipote di Peter. Ovvero l’atleta australiano che si piazzò secondo.

Fuoricampo

Il collettivo romano Melkanaa racconta la storia della Liberi Nantes Football Club, una squadra di calcio nella quale giocano rifugiati e richiedenti asilo. Il paradosso della società è che non può concorrere per il titolo in terza divisione, visto che a molti dei giocatori mancano i requisiti richiesti dalla Federcalcio.