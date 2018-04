0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono undici i nuovi film al cinema dal 19 aprile. Tanti, troppi. Come accaduto nelle ultime settimane, durante le quali sono distribuiti più titoli che in altri mesi. Raramente arrivano in sala film trainanti e lo spettatore, in questa caotica selva di proposte, comincia a diventare distante e disinteressato. Ed è un peccato, perché questo weekend arrivano sugli schermi tre curiosi film italiani, una tripletta francese d’autore e un road movie davvero imperdibile: Wajib – Invito al matrimonio.

Il tuttofare

Valerio Attanasio, sceneggiatore (di Smetto quando voglio, tra gli altri) all’esordio alla regia, debutta con una commedia all’italiana classica. Sergio Castellitto (versione Gassman) è un ricco e maneggione principe del foro, sposato con una donna tirannica (una sorprendente Elena Sofia Ricci). Quando un giovane praticante precario (Gugliemo Poggi) entra nel suo studio legale, gli propone uno scambio: diventare suo socio in cambio di un favore (che scatenerà un tremendo effetto domino).

Il mio nome è Thomas

Ventun’anni dopo l’ultimo film (Potenza virtuale, misconosciuto anche ai suoi autori), Terence Hill torna al cinema. Lo fa con un on the road verso il deserto che diventa manifesto della sua vita: un moderno western in sella alla sua motocicletta per proteggere una ragazza (Veronica Bitto) dai guai. Il Don Matteo della tv ha dedicato questo come-back all’amico e compagno di tante avventure Bud Spencer.

Parlami di Lucy

Un film insolito per il panorama italiano. Un drammatico thriller psicologico con Antonia Liskova nei panni di una madre fragile e severa, colpita da un trauma irrisolto e tormentata da sogni inquietanti, che vede la vita di sua figlia Lucy minacciata da forze oscure. Un film postumo perché il regista, Giuseppe Petitto, è scomparso nel 2015 in seguito ad un incidente stradale.

I nuovi film al cinema dal 19 aprile

Escobar – Il fascino del male

Ennesimo (e stanco) biopic sul noto trafficante (stavolta Javier Bardem, affiancato dalla moglie Penélope Cruz) che con il suo cartello ha conquistato il mercato americano della droga. Se lui è feroce e senza scrupoli, lei è altrettanto ambiziosa e decisa. Ricostruzione precisa e inattaccabile, originalità al grado zero.

Molly’s Game

Aaron Sorkin debutta alla regia. Il creatore di West Wing e The Newsroom (e sceneggiatore, tra gli altri, di Codice d’onore e The Social Network) racconta la storia vera della principessa del poker Molly Bloom (Jessica Chastain). Una donna tosta e tenace arrestata dall’FBI nel 2013 per aver ospitato nelle sue lussuose ville amanti del gioco come Ben Affleck, Leonardo DiCaprio, sportivi, miliardari e mafiosi russi. Un film (di parole) sul potere e l’altra faccia del gossip.

Wajib – Invito al matrimonio

Un insegnante di Nazareth, vedovo da tempo, rimarrà solo dopo il matrimonio della figlia. Il figlio maschio, che ora vive a Roma, arriva dopo anni di assenza per aiutarlo a consegnare a mano le partecipazioni, secondo la tradizione locale. Un road-movie dolceamaro, intimista e politico, che rivela uno sguardo inedito sulla comunità palestinese. Il film della settimana: assolutamente da non perdere.

Tutti i nuovi film al cinema dal 19 aprile

I fantasmi d’Ismael

Film d’apertura di Cannes 2017, diretto da Arnaud Desplechin. Il regista Ismaël Vuillard (Mathieu Amalric) sta preparando la sua nuova opera. Legato sentimentalmente a Sylvia (Charlotte Gainsbourg), astrofisica con la testa tra le stelle, ha perso Carlotta (Marion Cotillard), la giovane consorte inghiottita vent’anni prima dal nulla. Ma un giorno, durante una mattina d’estate, Carlotta ritorna dall’aldilà… Cinque film in uno in un’intrigante ricognizione d’autore su amore e follia, arte e vita.

Doppio amore

Secondo film francese in sala, il sensuale e torbido thriller erotico di François Ozon racconta la storia di Chloé (Marine Vacth), una giovane donna fragile e depressa che si innamora del suo psicoanalista, Paul (Jérémie Renier). Pochi mesi dopo la ragazza si trasferisce a vivere da lui, ma ben presto scopre che il suo amante le ha nascosto un segreto. Se si sta al gioco, il “divertimento” è assicurato.

L’amore secondo Isabelle

Juliette Binoche è una bellissima cinquantenne madre e divorziata, alla continua ricerca del vero amore. Un film raffinato e sensuale sulla speranza, l’attesa, la delusione, gli incontri che nutrono i sentimenti. La regista Claire Denis adatta liberamente Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes e trova, con tono giocoso, un Gerard Depardieu davvero irresistibile.

Ghost Stories

L’horror della settimana è un curioso gotico con Martin Freeman nei panni di un professore scettico che si imbatte in tre terrificanti casi di presenze soprannaturali. Un’antologia del terrore diretta dagli inglesi Jeremy Dyson e Andy Nyman (anche attore e prestigiatore professionista), che hanno adattato una pièce che ha girato con successo i teatri di mezzo mondo.

Untitled – Viaggio senza fine

Il regista Michael Glawogger (Megacities, Workingman’s Death) è morto nel 2014 di malaria mentre stava girando un film a Harper, in Liberia. Aveva 54 anni. Il suo film non aveva un tema: era il diario di un viaggio di quattro mesi e diciannove giorni nei Balcani, in Italia e nell’Africa occidentale e settentrionale. Monika Willi, la sua montatrice, ha deciso di assemblare le immagini che Glawogger aveva raccolto provando a ricostruire il suo cinema cosmopolita e umanista.