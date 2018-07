0 CONDIVISI Condividi Tweet

È quasi superfluo sapere quali sono i nuovi film al cinema dal 19 luglio: le distribuzioni, persino quelle più piccole e indipendenti, sono letteralmente in fuga dalle sale. Le uscite sono appena due. Strategia che conferma come, nonostante i proclami, quella del 2018 sia la peggior estate al botteghino da molti anni a questa parte. Scontate anche le scelte fatte dalle major che “osano” distribuire: Eagle Pictures punta sulla commedia sentimentale, Universal sul cinema d’azione.

I nuovi film al cinema dal 19 luglio

Skyscraper

Sul grattacielo più alto del mondo, situato al centro di Hong Kong, scoppia un incendio: lo hanno provocato le gang criminali capeggiate da Kores Botha e Xia. Will Sawyer (Dwayne Johnson), veterano invalido ex agente dell’FBI e leader di una squadra di recupero ostaggi, era stato incaricato proprio quel pomeriggio di mettere in sicurezza la megastruttura. Tradito dal suo amico Ben (Pablo Schreiber), dovrà ricorrere a ogni risorsa pur di salvare la sua famiglia, intrappolata in quell’interno di cristallo. Action catastrofico firmato Rawson Marshall Thurber: prendere o lasciare.

Appena due i nuovi film al cinema dal 19 luglio

Overboard

Remake della rom-com del 1987 nota in Italia come Una coppia alla deriva. Il regista Rob Greenberg, al suo esordio al cinema, sceglie Anna Faris ed Eugenio Derbez (l’attore messicano di Instructions Not Included) come nuovi Goldie Hawn e Kurt Russell. La storia è sempre la stessa, stavolta a ruoli capovolti: un playboy ricco, arrogante ed egoista cade dal suo yacht, batte la testa e perde la memoria. La donna delle pulizie che lavorava per lui, madre single di tre figlie, approfitta della situazione e si spaccia per sua moglie. Rimasta al verde dopo essere stata ingiustamente licenziata, farà in modo di far durare la nuova famiglia il più a lungo possibile. Nel cast anche Eva Longoria, la Gabrielle Solis di Desperate Housewives.