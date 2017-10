1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono undici i nuovi film al cinema dal 19 ottobre. Pennywise mangia tutti: il clown più terrificante di sempre occupa buona parte delle sale a disposizione. Occhio però a due titoli in particolare: il ritorno di un maestro come Walter Hill con un revenge movie da non perdere e il cileno che ha conquistato premi ai festival di mezzo mondo (Orso d’Argento a Berlino compreso).

It

L’horror più atteso dell’anno: dal romanzo cult di Stephen King, 27 anni dopo l’adattamento televisivo, il primo capitolo di un dittico sulle paure più intime e profonde dell’animo umano. Pennywise, il clown danzante, è tornato. A dirigere è Andrés Muschietti, regista e sceneggiatore che ha debuttato con La madre. Da vedere (negli Usa ha incassato 315 milioni di dollari, quinto incasso della stagione), in attesa della seconda parte “adulta”.

Brutti e cattivi

Al suo esordio alla regia, lo sceneggiatore Cosimo Gomez dirige una scorretta dark comedy che racconta le rocambolesche avventure di quattro disabili (un uomo senza gambe, una donna senza braccia, un rasta tossico e un nano rapper) alle prese con uno sgangherato progetto di rapina. Mattatore assoluto Claudio Santamaria nel ruolo del Papero: pistola in mano e riporto svolazzante!

La battaglia dei sessi

Stati Uniti, 1973. I due fuoriclasse del tennis Billy Jean King (Emma Stone), che lotta per l’uguaglianza delle donne, e Bobby Riggs (Steve Carell), ex campione a riposo malato di gioco d’azzardo, si sfidano in uno storico incontro che segnerà per sempre le loro vite. Un biopic su un momento particolare della storia americana, gli anni della rivoluzione sessuale e della nascita del movimento femminista.

Nemesi

Walter Hill, il maestro fuori dagli schemi regista di film di culto come I guerrieri della notte e 48 ore, riprende una sceneggiatura tenuta nel cassetto per oltre vent’anni e dirige un incredibile ed esplosivo revenge thriller. Michelle Rodriguez è un feroce killer (uomo) che finisce nelle mani di una chirurga (Sigourney Weaver): per vendetta, la dottoressa lo sottopone a un’operazione di cambio di sesso, facendolo diventare una donna. Il nostro imperdibile della settimana.

Una donna fantastica

Ancora un cambio di genere, stavolta dal Cile. Sebastián Lelio, acclamato regista di Navidad e Gloria, racconta la storia di Marina (una strepitosa Daniela Vega), una giovane cameriera transessuale che adora cantare. Quando il suo compagno muore improvvisamente, con la stessa energia che ha utilizzato per il diritto a essere donna decide di combattere, a testa alta, per il diritto di vivere il proprio lutto. Produce Pablo Larraín: ulteriore garanzia di qualità.

Ritorno in Borgogna

Vino, famiglia e tradizione convivono nella nuova commedia di Cèdric Klapisch (L’appartamento spagnolo), sceneggiata dal regista francese con Santiago Amigorena. Protagonista è Jean (Pio Marmaï), giovane uomo che rientra dopo tanto tempo in famiglia, proprietaria di un grande vigneto in Borgogna. La morte del padre poco prima dell’inizio della vendemmia metterà lui e i suoi fratelli (Ana Girardot e François Civil) davanti a nuove responsabilità.

Ibi

Da Andrea Segre (L’ordine delle cose, La prima neve, Io sono Li), un documentario che segue Ibitocho Sehounbiatou, donna del Benin che per assicurare un futuro ai suoi figli, è diventata corriere della droga dalla Nigeria all’Italia. Arrestata, dopo tre anni di carcere è rimasta a Castel Volturno senza poter vedere i figli e la madre per oltre 15 anni. Qui ha cercato di riavere la dignità e la speranza perdute.

Monster Family

Animazione tedesca riservata ai più piccoli. I Wishbone sono una famiglia mostruosamente divertente: in seguito alla maledizione della perfida strega Baba Yaga, mamma Emma si trasforma in vampiro, papà Frank nel mostro di Frankenstein, la figlia Fay in una mummia e il fratello Max in un piccolo lupo mannaro. Scopriranno presto che non tutte le loro nuove caratteristiche sono un male. Le voci della versione italiana sono di Carmen Consoli e Max Gazzè.

Vita da giungla alla riscossa: Il film

Dal cartoon di RaiYoYo, le strambe avventure di un drappello di animali che si è assunto il difficile compito di combattere l’ingiustizia nel cuore della giungla. Guidati da Maurice, un pinguino agguerrito e intraprendente convinto di essere una tigre, questi animali timorosi, buffi e goffi dovranno vedersela con Igor, un diabolico koala circondato da babbuini mercenari non molto intelligenti.

Barbiana ’65 – La lezione di Don Milani

Alessandro D’Alessandro dirige un documentario sulla “lezione di don Lorenzo Milani”. Un film realizzato a partire dal materiale girato a Barbiana dal padre del regista, Angelo, condiviso con Don Milani che parla, spiega, narra. Una testimonianza inedita e unica “di prima mano” del sacerdote e della sua esperienza. A 50 anni dalla morte del “prete scomodo” toscano innamorato di Dio, dei poveri e della Chiesa.

Veleni

1951. Un piccolo paese dell’Italia meridionale è popolato da sole donne. Antonio (Giulio Forges Davanzati), professore di lettere presso un collegio di Gesuiti, torna in quei luoghi per assistere al funerale di suo padre, il dottor Bonadies (Vincenzo Amato), medico condotto e psichiatra morto in circostanze misteriose. Il professore è deciso a conoscere le ombre che incombono sul passato di suo padre e sfida l’atmosfera surreale di cui la madre e la zia si circondano nella loro vita. Nel cast anche Tosca D’Aquino, Lello Arena e Roberto Herlitzka.