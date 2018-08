0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono appena tre i nuovi film al cinema dal 2 agosto. Nonostante il botteghino del fine settimana scorso abbia fatto registrare un segno positivo rispetto all’analogo periodo di un anno fa e di sette giorni fa, si ritorna a titoli che hanno prospettive di incasso men che decenti. Se la settimana scorsa sono bastate due discrete uscite di richiamo (Ocean’s 8 e Hereditary) per smuovere la gente da casa e mandarla in sala, la strategia agostana ripiega nuovamente su se stessa. Ora tocca aspettare il 30 per riavere sullo schermo qualcosa in più.

Dark Hall

Adattamento dell’omonimo romanzo Young Adult di Lois Duncan (So cosa hai fatto). Rodrigo Cortés (il regista di Buried – Sepolto vivo) dirige AnnaSophia Robb (The Carrie Diaries) e Uma Thurman in questo horror thriller su Kit, una ragazza difficile che viene mandata nella misteriosa Blackwood, scuola gestita dall’eccentrica Madame Duret. Si scoprirà ben presto che la struttura nasconde qualcosa di paranormale e decisamente inquietante. In Italia esce una settimana prima che negli Stati Uniti: un segno che non promette nulla di buono.

I nuovi film al cinema dal 2 agosto

Amiche di sangue

Due adolescenti della periferia del Connecticut si ritrovano anni dopo essersi perse di vista. Lily (Anya Taylor-Joy) ha studiato in una scuola prestigiosa, Amanda (Olivia Cooke) è invece più emarginata ma ha sviluppato un’intelligenza fuori dal comune. Ben presto, scopriranno di essere unite dal disprezzo per Mark (Paul Sparks), l’oppressivo patrigno di Lily. Il sito IndieWire l’ha definito come “Schegge di follia meets American Psycho”. Ultimo film per il compianto Anton Yelchin, scomparso a 27 anni e qui nei panni del pusher Tim.

Nuovi film al cinema: agosto 2018 piange

Fino all’inferno

L’horror è il genere più in voga d’estate: lo dimostra questo progetto indipendente dell’italiano Roberto D’Antona. La storia è quella di tre rapinatori in fuga, che sul loro cammino incrociano una donna e suo figlio, colpiti da una tragica maledizione dalla quale dipende il destino del mondo. A dare loro la caccia, l’ex boss malavitoso per cui lavoravano e una misteriosa organizzazione segreta composta da uomini senza scrupoli. A loro si uniscono una gelosa fidanzata e un ex sbirro dai metodi sbrigativi. Il film arriverà nelle sale italiane con la piccola MoviePlanet Group.