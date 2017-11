0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono ben 12 i nuovi film al cinema dal 2 novembre, spalmati tra l’uscita anticipata di Halloween e la festa di Ognissanti. Una sporca dozzina che difficilmente riuscirà a scalzare dalla testa del box office Pennywise e il dio del tuono Thor. Peccato, perché tra catastrofici e animazioni, ci sono un paio di titoli italiani – in pochissime sale – da non perdere.

Geostorm

Dopo una terribile serie di catastrofi naturali, le potenze mondiali hanno messo a punto una rete di satelliti in grado di controllare le condizioni climatiche del mondo. Ma non tutto va come previsto… A risolvere la situazione, ci pensa l’improbabile doc Gerard Butler.

Finché c’è prosecco c’è speranza

Italiano da vedere, numero uno. Antonio Padovan debutta alla regia con giallo intelligente e frizzante (come un buon prosecco, appunto). Protagonista Giuseppe Battiston, neo-ispettore che nelle campagne venete indaga sulla morte misteriosa di un nobile locale.

Non c’è campo

Torna Federico Moccia dopo i tre metri sopra il cielo, i lucchetti a Ponte Milvio e la condanna a due anni per evasione fiscale. Vanessa Incontrada è la prof che porta la sua classe in gita. Dove? In un piccolo e sperduto paese della Puglia dove non prendono i cellulari.

Una questione privata

Fresco di presentazione al Festival di Roma, il ritorno dei fratelli Taviani è un dramma esistenziale ambientato in Piemonte nell’estate del 1943. Un triangolo amoroso nelle Langhe tra Luca Marinelli, Valentina Bellè e Lorenzo Richelmy. Ispirato al romanzo di Beppe Fenoglio.

Gli asteroidi

Italiano da vedere, numero due. Germano Maccioni, attore teatrale di lunga esperienza, debutta alla regia raccontando la sua periferia bolognese, dove alcuni giovani scapestrati entrano nella sfera di un delinquente incallito. Un romanzo di formazione straniante, presentato al Festival di Locarno.

Mr. Ove

La commedia svedese campione d’incassi in patria arriva anche in Italia. Dal romanzo L’uomo che metteva in ordine il mondo, la storia di un uomo a dir poco scontroso, che cambia quando incontra una giovane iraniana. Tom Hanks sarà protagonista del remake americano.

Saw: Legacy

Film di Halloween, capitolo primo. L’ottavo segmento della saga dell’enigmista vede rientrare in gioco Kramer, il pericoloso psicopatico serial killer dato per morto. Se non è lui, chi è l’assassino responsabile di una nuova catena di orrendi delitti?

Mistero a Crooked House

Film di Halloween, capitolo secondo. Un giallo very British, tratto da una Agatha Christie ancora inedita sul grande schermo. Le indagini dell’investigatore Charles Hayward (Max Irons) sulla morte di un ricco patriarca greco. Nel cast Glenn Close, Christina Hendricks e Gillian Anderson.

Il mio Godard

Massacrato dalla critica al Festival di Cannes, il biopic di Michel Hazanavicius (ormai facile preda dopo The Artist) racconta la vita di uno dei Maestri del cinema. Dal set di La cinese al maggio del Sessantotto, che scatena in JLG (Louis Garrel) una forte crisi di coscienza.

Gifted – Il dono del talento

Da Marc Webb, regista di 500 giorni insieme e The Amazing Spider-Man, un intimista dramma familiare. Chris Evans è uno zio single che cresce la nipote a modo suo: quando il talento matematico della ragazza esplode, i progetti della madre rischiano di separare zio e nipote.

Mazinga Z – Infinity

Koji Kabuto is back. Il robottone nato negli anni ’70 torna in scena in questo anime ambientato nel Giappone del futuro. Il Dottor Inferno mette ancora a rischio l’umanità, stavolta con il progetto Infinity: Koji è quindi costretto a riprendere i comandi di Mazinga Z.

Capitan Mutanda

Seconda animazione della settimana, stavolta per i più piccoli. Dalla DreamWorks, un adattamento dei libri illustrati di Dav Pilkey che porta sullo schermo le avventure di George e Harold, due bambini pestiferi che trasformano il preside della loro scuola nel protagonista dei loro immaginifici fumetti.